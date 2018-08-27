12岁脑瘫女孩行动不便　好邻居量身打造“爱心坐笸”

昨日上午，在栾川县潭头镇重渡沟村一个农家小院里，12岁的女孩念念(化名)坐在坐笸里玩耍，她的妈妈周玉红在一旁笑容满面地看着她。这个坐笸是邻居孙军范为念念量身打造的。患有脑瘫的念念行动不便，孙军范看作为单亲妈妈的周玉红照顾孩子太辛苦，便做出这个爱心之举。

孙军范（右）与周玉红用坐笸推着念念出门晒太阳 （受访者供图）

昨日上午，在栾川县潭头镇重渡沟村一个农家小院里，12岁的女孩念念(化名)坐在坐笸里玩耍，她的妈妈周玉红在一旁笑容满面地看着她。这个坐笸是邻居孙军范为念念量身打造的。患有脑瘫的念念行动不便，孙军范看作为单亲妈妈的周玉红照顾孩子太辛苦，便做出这个爱心之举。

会做木工活儿的她，决定为脑瘫女孩做一个坐笸

“桌板可拆卸，底部没挡板，有‘刹车’功能。”昨日，说起为念念量身打造的坐笸，今年44岁的孙军范颇感自豪。

重渡沟村位于重渡沟景区内，孙军范在家门口开起了民宿。冬季是旅游淡季，相对清闲，她常在冬季对民宿进行升级改造。2016年冬天，她请木匠在院子里建了一个凉亭，此后便对木工活儿产生了浓厚兴趣。她全凭自己摸索，逐渐学会木工手艺，并购买了电锯、抛光机等工具。

摇椅、凳子……这几年，民宿里添的不少家具都是孙军范自己做的。前不久，有一个邻居将自家的栏杆拆除丢弃在墙角，被她看到了。栏杆是防腐木的，她觉得当柴火烧掉可惜，便决定利用起来。她的另一个邻居周玉红是单亲妈妈，周玉红12岁的女儿念念患有脑瘫。

“念念脊椎变形严重，四肢无力，无法行走。”孙军范说，念念生活不能自理，母女俩靠经营一家超市过活。看周玉红照顾女儿辛苦，孙军范便想用那些栏杆当材料，为念念做一个坐笸，减轻周玉红照顾孩子的压力。

为孩子量身打造，仅用一天时间就完成

坐笸曾是民间广为使用的儿童坐具，被人称为“带娃神器”。随着家具制作技术的进步，坐笸逐渐淡出人们的视野，鲜有人使用。没有现成的作为参考，孙军范就在网上搜索有关坐笸的资料。

考虑到念念身高约1.3米，比低龄儿童高，加上脊椎变形，坐笸必须量身打造，否则念念坐上去会不舒服，孙军范便拿着尺子来到周玉红家，认真测量念念坐下时腰部至臀部的距离、膝盖到地面的距离等数据，回去细细画图纸。其间，她又在网上购买了车轮、油漆等。

一切准备就绪，元旦当天，孙军范开始制作。天儿太冷，她冻得手脚不听使唤，不时要跑到屋里的炉子旁取暖。她从早上9点忙到下午5点，一个0.7米高、0.4米宽、0.6米长的坐笸终于完成了。当晚，她迫不及待地把坐笸给念念送去。

能用自己的手艺给予别人帮助，她很开心

看着念念坐在坐笸里手舞足蹈的样子，孙军范很有成就感。她未在坐笸底部安装挡板，这样念念就可以踩着地面慢慢走，轮子则有“刹车”功能。

不过，孙军范发现一个问题：坐笸上面的桌板是固定的，周玉红抱起念念往坐笸里放时很不方便。她就把桌板拆下来，改成可拆卸的。“没咋花钱，我买辅料花了200多元。”她说，有个坐笸能让周玉红照顾孩子时省点儿心。

“念念很喜欢坐笸，有太阳时都要坐在院子里晒太阳。”说起孙军范做的坐笸，周玉红感动不已。

孙军范将自己做给念念的坐笸发到网上，感动了不少人。有一名市民联系她，说自己的孩子6岁，也是脑瘫患者，想请她做一个坐笸，她欣然答应。目前，她已将做好的坐笸邮寄过去，只收了对方材料钱。

孙军范说，家里有孩子患病，对父母来说压力很大，能用自己的手艺给予这样的家庭帮助，她很开心。（记者 魏巍 实习生 陈心雨）