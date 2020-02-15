七旬老人走失三日 加油站工作人员送上热饭

11日，市民杨女士给我们来电讲了件暖心事：她70岁的父亲走失三天三夜，在家人日夜寻找、心急如焚时接到警方电话通知，老父亲被孟津县一家加油站工作人员好心收留了。

11日，市民杨女士给我们来电讲了件暖心事：她70岁的父亲走失三天三夜，在家人日夜寻找、心急如焚时接到警方电话通知，老父亲被孟津县一家加油站工作人员好心收留了。

“7日傍晚，母亲来电说，父亲去澡堂后一直没回家，可能迷路了。”杨女士说，父母在洛龙区白马寺镇杨湾村生活，平时父亲外出都由母亲陪着，但当天父亲独自外出。

杨女士查澡堂周边监控视频发现，7日14时许，她的父亲一人提着洗漱用品去澡堂。16时许，他从澡堂出来后，没有向南步行回家，而是提着洗漱用品朝东走了。最终因为天色太晚，她父亲的身影从临街监控中消失。

“我们家人除了在瀍河区找，还跑到偃师市和孟津县，到处张贴寻人启事，都未收到关于我父亲的信息。”杨女士说，她拨打了120和110及救助站电话都被告知，没有发现类似特征的老人。这么冷的天，家人都很担心。

让杨女士一家人又惊又喜的是，10日上午，他们接到孟津县公安局白鹤派出所的电话通知，杨女士的父亲当天凌晨出现在孟津县白鹤镇博资石化加油站。

记者从白鹤派出所获悉，博资石化加油站工作人员乔萌萌发现老人后，将老人安置在加油站内，提供了热饭和热水，并报警求助。

“多亏了加油站工作人员的暖心之举，才让我老父亲免于饥寒，这两天，我们准备制作一面锦旗送去。”杨女士激动地说。

(记者 王博东 通讯员 谢文灵)