向高空抛物说“不”更有底气了

广州一个小孩从35楼抛下一瓶矿泉水，没砸中人，但导致路过老人受到惊吓摔倒，被认定为十级伤残。

广州一个小孩从35楼抛下一瓶矿泉水，没砸中人，但导致路过老人受到惊吓摔倒，被认定为十级伤残。

近日，这起高空抛物引发的侵权责任案件开庭，法院当庭作出判决：“熊孩子”高空抛落矿泉水瓶致人受伤，其家长被判赔9万多元。这是自1月1日民法典实施以来开审的高空抛物“首案”，有显著的示范和教育意义。

高空抛物是一个令人谈之色变的社会公害，近年来我市也发生过多次。抛物者该承担什么责任？现在有了民法典撑腰，可以一锤定音了。从这个案例可以看到，有两个关键点更清晰了：一是“熊孩子”高空抛物，负有监护之责的家长必须担责；二是虽然高空所抛之物未直接砸到他人，但对它引发的后果，民法典也给予支持维权主张。此外，民法典还对物业服务企业的安全保障责任和公安机关的调查责任作出了规定。可以说，民法典的实施，将保护高空安全推向了一个全新的高度，更有助于加强社会公众对民法典的认知。

民法典与百姓生活息息相关。它直面社会热点、回应百姓关切，是一部解决社会矛盾纠纷的法律宝典，为人民群众“头顶上的安全”撑起了保护伞，给了公众向高空抛物说“不”的底气，断绝了高空抛物者逃避惩罚的侥幸心理。它更是一部社会生活的百科全书，对许多具有鲜明时代特征和烟火气但悬而未决的社会生活问题一一回应，比如房屋产权70年到期后直接续期、小区物业收入归全体业主所有、夫妻共同债务的认定、紧急救助免责保护、“居住权”入法等。

2021年我们正式迈入“民法典时代”，但老百姓对民法典到底是个什么“典”，可能并不清楚。因为它毕竟是一部容纳了1260条、逾10万字、编章结构非常复杂的法律，涉及生命健康、财产安全、交易便利、生活幸福、人格尊严等方方面面，有一定的“进入门槛”。这就需要我们利用好民法典“首案效应”，多通过一些民法典“首案”，引导群众懂法、守法、用法，让民法典更好地与老百姓的生活交融。(万晓阳)