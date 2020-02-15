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女子错把数万元转给陌生人 民警利用调休时间帮其追回

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.01.13 08:42

李女士向郑路（左）、杨波（右）送锦旗

　　“人民卫士，一心为民！感谢民警同志帮我追回转错的45000元。”近日，在市公安局涧西分局院内，市民李女士握着该局副局长郑路的手连声致谢，并送上一面锦旗。

　　意外：用手机银行转账，错把45000元转给陌生人

　　李女士住在洛龙区太康路附近一小区。前不久，她用手机银行给朋友转账，点错了收款人，把45000元转给了一个叫王强(化名)的陌生人。“2017年下半年，我曾用手机银行给王强转过一次货款，此后便没有任何联系。”李女士说，钱转错后，她辗转找到了王强的手机号码，拨通后得知王强早已弃用这个号码。

　　随后，李女士到居住地派出所、法院求助，没有找到合适的解决办法。不过，她从银行客服处得知，王强的收款账户开户行是涧西区万达广场附近一家银行。

　　解决：民警利用调休时间，帮忙追回转错的钱

　　“2020年12月25日下午,我到这家银行求助，被告知银行为保护客户隐私无法提供客户个人信息。”李女士说，她垂头丧气地准备离开时，看到银行门外停着一辆编号为001的警用处突巡逻车，便上前敲开车门求助。

　　“李女士哽咽着讲述了事情原委，她原本要拿这笔钱还债，没想到发生了意外。”执勤民警于军说，虽然此事不在他们管辖范围，但担心李女士因此事出现过激行为，他当即向分局副局长郑路汇报了情况。

　　“群众利益无小事，你们要尽力帮她解决问题。”郑路当即回复执勤民警。

　　此后几天，于军和辅警杨波利用巡逻换岗调休时间，多次带领李女士到银行查询核实情况。最终，在银行工作人员的协助下，他们联系上了王强。

　　“王强起初怀疑我是骗子多次挂断电话，我把自己的工作证发给他，他才接听电话，并承诺从外地回洛阳后找我处理此事。”杨波说，今年1月1日，他和王强在银行见面，银行工作人员再次核查无误后，王强当场把45000元转回李女士的银行账户。

　　“收到失而复得45000元，我激动得一晚上没睡着。”李女士说。为表达对市公安局涧西分局巡逻民警的谢意，她找人做了一面“人民卫士一心为民”的锦旗，于是就有了文章开头的一幕。

　　提醒：转账要再三核对信息，万一转错可分三步走

　　“在我国，公民的合法财产权益受到法律保护，法律明确规定转错的钱款是可以追回的。”河南洛淳律师事务所律师杨欢说，民法典第122条规定，因他人没有法律根据，取得不当利益，受损失的人有权请求其返还不当利益。

　　不小心转错账，如何才能追回钱款？民警建议分三步走：第一步，在转错账的24小时内到办理转账的银行申请撤销转账。第二步，及时与收款人联系，协商退回钱款。第三步，向人民法院起诉，运用法律手段追回钱款。

　　民警提醒，在给他人转账时一定要再三核对收款人的姓名、账号、开户行等信息，千万不要因一时疏忽，引起不必要的麻烦。（记者 郭学锋 通讯员 魏孝群 文/图）
[ 责任编辑：潘亮]
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