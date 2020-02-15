洛阳今年将开展各类职业技能培训65万人次以上

年度开展各类职业技能培训65万人次以上，年度开展职工职业技能竞赛工种不少于60个……这是记者从昨日召开的全市推进产业工人队伍建设改革协调小组第二次会议上获悉的。

年度开展各类职业技能培训65万人次以上，年度开展职工职业技能竞赛工种不少于60个……这是记者从昨日召开的全市推进产业工人队伍建设改革协调小组第二次会议上获悉的。

今年，我市将聚焦加强思想政治建设、完善技能培训体系、畅通发展成才通道等方面，扎实推进产业工人队伍建设改革，为产业工人带来一系列福利。

我市将以落实“河洛党建计划”为抓手，注重从产业工人中发展党员，真正把青年技术骨干、技术能手、各级工匠型人才吸收到党组织中来，切实提高新发展党员中工人党员比例，加强产业工人队伍思想政治建设。

在完善产业工人队伍技能培育体系方面，我市将支持有条件有意愿的技工学校申报高级技工学校，提升全市技工学校办学实力和水平；倡导企业为院校学生提供人才评价服务，引导院校科学合理设置专业和课程；以推进技能人才队伍建设和全面提高劳动者素质为重点，大力开展职业技能培训工作，年度开展各类职业技能培训65万人次以上。

今年，我市将不断畅通产业工人队伍发展成才通道，落实职工职业技能鉴定和等级认证制度，督促企业把职工技能和综合素质的提高与工资晋级、职称评定、评先评优等衔接，推动把职业技能竞赛作为评定职工技能等级、成才发展的重要渠道。此外，我市将完善以政府奖励为导向、单位奖励为主体、社会奖励为补充的技能人才奖励制度，鼓励企业对高技能人才实行协议工资、项目工资等激励形式，提高技术工人工资待遇。

今年，我市将围绕省、市重大工程、重大活动、重大项目和先进制造业基地建设开展“六比一创”立功竞赛、“四全一树”技能竞赛等活动，年底表彰一批竞赛先进单位和先进个人。年度开展职工职业技能竞赛工种不少于60个、培育“河洛工匠”后备人才不少于300人，选树“河洛大工匠”“河洛工匠”，在全社会营造尊重劳动、尊重劳模的浓厚氛围。

此外，我市还将进一步保障产业工人经济权益、健康权益，鼓励企业建立补助性津贴制度，促进高技能人才收入水平长期稳定提高，健全向一线产业工人倾斜的分配制度。保障劳模、高技能人才和艰苦岗位一线职工疗休养。今年，开办一期安全生产监督员培训班，组织50名艰苦岗位一线职工和150名市级劳模疗休养。依托“工匠学院”开办3至4期高技能人才研修班，新建劳模和工匠人才创新工作室70家以上，命名洛阳市示范性劳模和工匠人才创新工作室20家、打造提升5家。(记者 李冰 通讯员 孙雪芹)