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不放过“针尖儿大的窟窿”

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.01.13 08:29

　　最近，河北疫情态势牵动人心，也为春节假期疫情防控工作敲响警钟。对此，我们丝毫不能麻痹大意，必须充分认识疫情防控的复杂性，该紧的环节紧起来，该严的流程还要严起来，切实从源头上杜绝“行走的传染源”，决不放过任何一个“针尖儿大的窟窿”。

　　应该说，从新冠肺炎疫情的突如其来，到众志成城的全民抗疫，再到实现疫情防控常态化，我们已经积累了丰富的抗疫经验，取得了来之不易的重大成果，这让我们面对疫情出现反复时有了更足的信心和底气，也有了更有针对性的方法和举措。近期，全国一些地方出现散发疫情后，各地及时应对、快速处置、精准管控，这一套科学、高效、有序的流程就是明证。

　　有经验、有成果，不代表就能刀枪入库、马放南山，就可以掉以轻心、放松警惕。事实上，无论以前还是现在，麻痹大意往往是疫情扩散的最大帮凶，任何一个小小的疏忽都可能成为疫情反复的催化剂。这绝非危言耸听。比如，最近发生在大连“1传11+33”的“超级传播现象”，就是一名在风险点较高的冷链企业工作的工人，因没有做好个人防护，其家人也没有太过留心，从而在家庭聚会中导致11人感染，后又经楼道等致33人感染。这样的事例，无时无刻不在提醒我们：“针尖儿大的窟窿能漏过斗大的风。”

　　当前，全国多个地区调整为中高风险地区，春节前人员流动也会显著加大，加上寒冷的冬季是呼吸道疾病的高发期，当前的防疫面临着多重不利因素影响，加强防控十分必要。要充分认识到病毒的“狡猾”，只有公众的防范意识增强一分，疫情的传播风险才会减小一分。我们要未雨绸缪，下好先手棋，织牢织密精细化防控这张大网，坚持“人物同防”，加强重点地区和场所防控措施，减少不必要的人员聚集流动，坚决堵上病毒侵入的“窟窿”。(新闻观察员 洛谭)
[ 责任编辑：马佳佳]
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