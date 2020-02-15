“中共洛阳组”：追忆峥嵘岁月 初心历久弥坚

1921年12月，身着长衫、工装的游天洋等先进分子，怀着对共产主义的坚定信念，走进位于今天瀍河区洛阳机务段厂区内的一座幽静小院里庄严宣誓，洛阳第一个党组织“中共洛阳组”就此诞生。

编者按

翻开中原大地风云激荡的红色篇章，洛阳留下了浓墨重彩的一笔。为大力营造庆祝建党100周年浓厚氛围，向党的百年华诞献礼，本报今起开设《追寻光辉足迹 坚守初心使命——庆祝中国共产党成立100周年特别报道》栏目，走进洛阳红色教育基地等地，追寻中国共产党人在河洛大地上留下的光辉足迹，讴歌在中国共产党领导下洛阳发展的辉煌成就。敬请关注。

1921年12月，身着长衫、工装的游天洋等先进分子，怀着对共产主义的坚定信念，走进位于今天瀍河区洛阳机务段厂区内的一座幽静小院里庄严宣誓，洛阳第一个党组织“中共洛阳组”就此诞生。

如今，中共洛阳组诞生地纪念馆正进行着新一轮的改造提升，在中国共产党百年华诞之际将以崭新面貌展现那段激情燃烧的岁月。

播下革命的火种

昨日，记者来到中共洛阳组诞生地纪念馆。由于正在改造提升，该馆已经闭馆数月。两座有着百余年历史的法式建筑比邻而立，更显庄严。一墙之隔的陇海铁路上，不停有火车经过，汽笛声响个不停。抚今追昔，“中共洛阳组”与陇海铁路的故事还在书写。

20世纪初，中国处于半殖民地半封建社会的黑暗之中，人民生活异常艰难。当时洛阳境内唯一的铁路就是陇海铁路，铁路工人在比利时、法国、荷兰等国路方的压榨下艰难度日。按当时的物价计算，铁路工人拼死拼活、流血流汗挣来的工资只能买一石米，根本不够养家糊口。

为了修建陇海铁路汴洛段，法国、比利时两国在洛阳修建了洛阳工务段修理厂(俗称东厂)和洛阳机车修理厂(俗称西厂)，一时间，洛阳成了当时陇海铁路沿线铁路工人最为集中的地方。

哪里有压迫，哪里就有反抗。面对帝国主义的残酷剥削，陇海铁路工人急需团结起来。1920年年底，进步青年游天洋进入洛阳铁路部门。

游天洋是福建人，1919年毕业于北京铁路管理学校唐山分校，曾在粤汉铁路武昌城外一火车站实习。由于痛恨黑暗社会，游天洋立志投身社会改革。

1921年11月，游天洋与白眉珊等先进分子一起，成立了洛阳铁路工人的第一个群众组织——陇海铁路洛阳同人俱乐部。他们借助在《工人周刊》上撰文及到工人子弟学校讲课等形式，深入工人中间传播马克思主义，播下革命的火种。

“中共洛阳组”诞生

陇海铁路洛阳同人俱乐部成立后，帝国主义分子和反动派又恨又怕，经常利用克扣工资等手段逼迫工人们离开俱乐部。

1921年11月17日，帝国主义分子和反动派制造“西厂挂牌事件”，引发了陇海铁路工人大罢工。

洛阳同人俱乐部研究决定，发动东西两厂工人同日罢工，并派出多名工人到郑州、开封、商丘、徐州等地请求当地工友声援。1921年11月20日，陇海铁路线上的所有客货车辆停运，震惊中外的陇海铁路大罢工爆发。在中国共产党的指导下，罢工取得了彻底胜利。

1921年11月27日，游天洋经李大钊、罗章龙介绍加入中国共产党，成为洛阳第一名共产党员，随后发展白眉珊、王福顺入党。

1921年12月，就在如今的“中共洛阳组诞生地纪念馆”原址内，“中共洛阳组”成立，游天洋任组长。这是中国共产党在河南创建的第一个党组织，同时也是中国共产党在北方地区最早发展的4个党支部、党小组之一，在中共党史上占有重要地位。从此，游天洋等人在洛阳大力发展党员，成立党组织，推动工人运动发展，使共产主义的火种在洛阳乃至中原大地上熊熊燃烧。

星星之火已燎原

“中共洛阳组”为工人阶级指明了奋斗方向，成为全省创建党组织的燎原之火，对我市乃至我省的革命事业发展产生了深远影响。

以中共洛阳组成立为开端，中国共产党在京汉、陇海铁路河南沿线的主要城镇迅速建立党的基层组织，或派党员开展活动。这些党组织成为中国共产党在我省生根发芽、生生不息，以实际行动践行了中国共产党的初心和使命。

穿越百年时光，回顾激情岁月，红色基因从“中共洛阳组”诞生的那一刻起就融入了洛阳的城市血脉中，鼓舞着千千万万的后来者坚守初心，历久弥坚。

去年，我市启动“中共洛阳组”诞生地纪念馆改造提升工程，在保留原展览馆的基础上，建设一座集党史展览陈列与党建教育于一体的大中型纪念性历史类博物馆。项目总用地面积2.1万平方米，总建筑面积1.9万平方米，展陈总建筑面积为3300余平方米。主要建设内容包括主馆、游客中心、地下人防车库和附属设施等，预计于今年7月1日正式对外开放，将成为我市的“红色文化”品牌和名片。

在中国共产党百年华诞之际，“中共洛阳组”诞生地纪念馆将以崭新的面貌面世，这必将激励我市广大党员干部群众始终牢记初心使命、弘扬革命传统、传承红色基因、提升党性修养，为洛阳经济社会高质量发展作出新的更大的贡献。（记者 孙小蕊）