洛阳市教育局：寒假期间师生每天测温打卡 出省一律提前报备

昨日，市教育局组织我市相关学校负责人收看全省教育系统疫情防控工作电视电话会议，并对寒假前后我市中小学疫情防控工作进行重点部署。

昨日，市教育局组织我市相关学校负责人收看全省教育系统疫情防控工作电视电话会议，并对寒假前后我市中小学疫情防控工作进行重点部署。

关键词：排查重点

会议强调，寒假前后是疫情防控的关键时期。目前，我市各县(市)区教育部门、各高中正在排查近几年考入疫情中高风险地区的洛阳籍学生信息，对以上学生逐一登记造册，安排专人管理。

建议目前仍在中高风险地区的学生留在当地过年，尽量不要返洛。确实需要返回的，学生须持当地72小时内的核酸检测证明返洛，途中要做好防护；到洛后要再次进行核酸检测，并采取“14+2”天集中隔离医学观察管控措施。检测、隔离等一切费用自理。此外，各中小学要认真排查近14天中回来、去过或接触过中高风险地区的人员，全部做核酸检测，无异常情况后方可返校。

关键词：食品安全

会议强调，在疫情结束之前，各校食堂不得使用冷链食品，尤其是进口冷链食品；近期有过接触的，一律做核酸检测。各校应对后厨人员加大核酸检测的力度和频次，有不适症状的人员先离校隔离，再做核酸检测，无异常后才能返校。

此外，建议师生不网购来自中高风险地区的物品。来自中高风险地区、境外的快递，一律不得进入校园，学校传达室应安排专人负责对所有快递物品进行消毒。

关键词：外出审批

各校应尽可能减少集体活动、减少人员聚集；全面停止联欢会、运动会、文艺会演等。广大师生应尽量减少外出及校内外流动，非必要不得到中高风险地区。

无论因公因私，师生出省一律提前向学校上报，并填写疫情防控外出人员备案表，校长签字后方可出行，外出期间及返洛后应自觉配合学校进行疫情防控管理。学校校长出省也依照程序进行备案，由市教育局局长签字，并报送疫情防控工作专班备案后方可外出。

关键词：测温打卡

寒假期间，全市师生非必须不外出、不聚集，尽量不走亲访友，全体师生要坚持每天测温打卡。

对于各大学、中小学、幼儿园，我市将视疫情防控情况实行错峰分期放假、开学。开学前，各校要进行疫情防控演练。开学时，所有有风险的师生要做核酸检测，检测无风险后再返校上课。

关键词：登记管理

寒假前后，各校要继续做好“日报告”“零报告”“互联网+”健康管理，如实登记因病缺课的学生信息，落实晨午检制度，对重点学生群体分类施策、精准施策，把防控措施落实到每一名学生、每一名老师。(记者 焦琳)