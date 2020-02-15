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洛阳将高标准建设知识产权服务业集聚区 为科技创新保驾护航
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.01.13 08:16

　　近日，在位于高新区的洛阳科技金融大市场综合服务大厅里，工作人员正在为科技企业代表提供服务。作为我市重要的科技资源统筹转化中心和科技创新综合服务基地，企业可以在这里享受到技术交易、设备共享、知识产权、科技金融、科技中介等“一站式”全方位服务。

　　按照任务目标，我市将高标准建设知识产权服务业集聚区，以高新区“三区叠加”(高新区、自贸区、自创区三区叠加)为核心承载区，以“一平台、多中心、全链条”为目标，高标准建设区域性知识产权运营服务平台，集聚全链条知识产权服务资源，在集聚区形成集知识产权代理、法律服务、咨询、金融等各类服务机构“物理集聚”和知识产权申请、评估、预警、交易、战略、维权、宣传、培训等各类知识产权服务“功能集聚”于一体的知识产权服务产业链。目前，集聚区建设已初见成效，进驻各类知识产权服务机构93家、专业知识产权服务机构29家，集聚区有效发明专利万人拥有量119件。

　　2018年，新安县产业集聚区建立了知识产权维权援助工作站。2年来，工作人员为产业集聚区内的小微企业提供优质、便捷、专业的知识产权维权援助服务，推进知识产权与集聚产业有机结合，促进产业集聚区提质转型创新发展。“在家门口就能得到专业解答和服务，极大地提升了我们的知识产权风险防控意识和纠纷应对能力，助力科研人员更好地从事产品研发。”一家企业的负责人说。

　　创新是引领发展的第一动力，保护知识产权就是保护创新。如何更好地服务企业，让企业的知识产权得到更好的保护，创新效率不断提升，我市不断尝试创新举措。从2019年起，我市实施服务机构“进驻”知识产权重点保护企业服务模式，实行一个服务机构年度无偿援助一家小微企业或创新型培育企业的知识产权维权援助机制。截至目前，已有十余家专利代理机构和多家运营服务机构“进驻”小微企业开展帮扶活动，挖掘高价值专利20多件，同时充分发挥中国(洛阳)知识产权维权援助中心“12315”举报投诉服务中心的作用，切实保护专利权人的合法权益。

　　“十三五”以来，我市高度重视知识产权保护工作，注重发挥其对推动创新发展、服务产业经济、优化营商环境的保障助推作用，先后出台政策措施，极大地激发和释放了创新创业的动力和活力。“十四五”开局之年，我市将重点实施中小企业知识产权战略推进工程、地理标志运用促进工程、商标品牌提升工程、专利导航决策工程、知识产权金融工程“五工程”，打造“智能制造装备”“新型功能材料”“现代交通装备”“有色金属”“石油化工”“生物医药”“高效节能环保”“信息基础”8个产业知识产权运营中心，知识产权服务区域和产业发展能力显著提升。

　　以国家知识产权运营服务体系重点城市建设为契机，以知识产权全链条运营为牵引，洛阳将围绕省委省政府新的赋能定位，扎实开展知识产权强市建设，为科技创新保驾护航，助力洛阳都市圈建设。（记者 李岚 通讯员 孙怀真）
[ 责任编辑：崔利利]
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