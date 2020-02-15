打造“国际消费中心”新名片

“抓好伊水金街、龙门古街、关林步行街等重点特色步行街建设，打造国际消费中心城市。”近日，市委书记李亚主持召开市委专题会议研究一批重点领域“十四五”和2021年重点工作，“国际消费中心城市”的提法给人无限想象空间。

“抓好伊水金街、龙门古街、关林步行街等重点特色步行街建设，打造国际消费中心城市。”近日，市委书记李亚主持召开市委专题会议研究一批重点领域“十四五”和2021年重点工作，“国际消费中心城市”的提法给人无限想象空间。

作为现代国际化都市的“标配”，国际消费中心城市是消费资源的集聚地。2019年年末，商务部开展“国际消费中心城市”建设试点，培育若干有全球影响力、吸引力的综合性国际消费中心城市和一批专业化、特色化、区域性国际消费中心城市，各大城市迅速响应，成为新一轮城市竞争的目标。在构建新发展格局的语境下，一个城市能否集聚大牌产品、吸引消费者、引领国际消费潮流，既关乎其能级提升和扩大内需，也关乎其发展潜力的厚植激发。

从一定角度看，打造国际消费中心城市，不仅代表了洛阳进军“国际化”的雄心，更是抢占消费制高点的迫切需要。作为千年古都、副中心城市、洛阳都市圈的核心，作为豫西、晋东南传统的商业中心，洛阳历来受国内外一线消费品牌青睐，老字号非遗资源丰富。近年，我市加快文化旅游融合发展，带动文创、文博、会展等新兴消费业态不断涌现，消费升级正在“提速”。

回望过去的一年，尽管受疫情冲击，全市社会消费品零售总额仍有望达2110亿元，消费实力和后劲不容小觑。而从发展态势看，从“古都夜八点”点燃夜经济，令古都“越夜越美丽”，到“古都新生活”消费品牌更潮更炫，让游客“来了不想走”，再到加快推进自贸试验区、综合保税区、跨境电商综试改革，“逛在洛阳、货买全球”的消费新场景越来越亮眼。

可以说，在区域性“国际消费中心”竞争中，洛阳拥有“消费力”和“国际范儿”的比较优势，这也是为什么省委在制定河南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标的建议中，明确支持洛阳建设国际消费中心城市。只要“以长见长”发挥特色优势，我们完全有可能脱颖而出，带着国际消费中心城市的新名片闪亮登场。当然也要看到，我们在消费地标、首店经济、时尚品牌、特色文创等方面尚有差距和短板，需下足功夫追赶、补齐。

时不我待，只争朝夕。融入新格局，抓住新机遇，做足地标文章，发展“首店经济”，加快步行街、免税店等建设，打造更多新型消费场域载体，形成国际品牌的“聚集地”、时尚潮流的“引领地”、华夏文化的“传承地”、消费创新的“策源地”，以强大的消费能力赋能洛阳现代化强市建设。（洛平）