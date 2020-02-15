公益集体林葬 9位逝者长眠树下归于自然

今日上午，由市民政局、伊川县民政局主办的洛阳市第三届公益集体林葬在福寿园国际集团洛阳仙鹤陵园举行，9位逝者的骨灰被安葬在树下草坪中，生命与自然融为一体。

今日上午，由市民政局、伊川县民政局主办的洛阳市第三届公益集体林葬在福寿园国际集团洛阳仙鹤陵园举行，9位逝者的骨灰被安葬在树下草坪中，生命与自然融为一体。

林葬是不保留骨灰、节地环保的生态安葬方式之一，也是造福子孙后代的高尚之举。林葬作为绿色殡葬方式之一，倡导居民实行鲜花祭扫、黄丝带寄哀思等环保祭扫方式。本次活动，统一采取使用可降解骨灰盒，让逝者归于自然。

“仙鹤陵园的环境优美，服务周到，作为逝者亲属，我们很放心。”市民焦女士告诉洛报融媒记者，她的弟弟去年10月因病去世，一直没有找到合适的安息地，她从报纸上获悉公益林葬的消息，就赶紧报名参加。

记者获悉，截至目前，我市参加林葬的已有73个家庭89位逝者，推动我市生态节地安葬发展，引领移风易俗新风尚。(洛报融媒记者 余子愚 通讯员 孙亚明 文/图/视频)