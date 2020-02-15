洛阳市跆拳道锦标赛开赛【视频】

今日上午，为期两天的2020年洛阳市跆拳道锦标赛暨2022年河南省第十四届运动会跆拳道项目第一次选拔赛，在洛阳市新区体育馆拉开帷幕。
今日上午，为期两天的2020年洛阳市跆拳道锦标赛暨2022年河南省第十四届运动会跆拳道项目第一次选拔赛，在洛阳市新区体育馆拉开帷幕。
本次比赛由洛阳市体育局主办，洛阳市重点体校、洛阳市跆拳道协会承办，共吸引500余名选手参赛。比赛设甲、乙两个赛区，每个赛区按年龄又分幼儿组、儿童组、少儿组、少年组等组别。其中，获得甲区少年组第一名的选手，将有机会代表洛阳参加河南省第十四届运动会跆拳道项目比赛。（洛报融媒记者 王子君 通讯员 沈玺 宋波 文/图/视频）
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