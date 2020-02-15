洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市跆拳道锦标赛开赛【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-11-14 14:04

　　今日上午，为期两天的2020年洛阳市跆拳道锦标赛暨2022年河南省第十四届运动会跆拳道项目第一次选拔赛，在洛阳市新区体育馆拉开帷幕。

　　本次比赛由洛阳市体育局主办，洛阳市重点体校、洛阳市跆拳道协会承办，共吸引500余名选手参赛。比赛设甲、乙两个赛区，每个赛区按年龄又分幼儿组、儿童组、少儿组、少年组等组别。其中，获得甲区少年组第一名的选手，将有机会代表洛阳参加河南省第十四届运动会跆拳道项目比赛。（洛报融媒记者 王子君 通讯员 沈玺 宋波 文/图/视频）
[ 责任编辑：赵彤彤]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·嗓子痒、声音沙哑 警惕咽喉反流
  • ·乳腺结节会恶变成乳腺癌吗
  • ·漏服降糖药 漏打胰岛素怎么办？
    		•
    中老年游客“触网”未“入网” 智能手机使用有短板
    中老年游客“触网”未“入网” 智能手机使...
    中老年游客“触网”未“入网” 智能手机使用有短板
        移动支付、线上预约、电子客票、手机导航……在“数字化生活”潮流之下，为适应时代，越来越多的中老年人“...
  • ·嵩县石头部落 看野菊满山
  • ·王屋山上看“石柱连环画”
  • ·冬日周末 去城市书房品书香、听讲座、学烘焙
    		•
    		 
    新闻排行
  • 国内商业运载火箭新突破 有洛阳城投资...
  • 全省首个 洛阳成功加入世界旅游联盟
  • 这9家洛阳企业上榜“国字号”名单
  • 明日0时今冬供热拉开帷幕 供热开始前...
  • 省内首例 洛阳一大型灌区纳入河长制管...
  • 洛阳这四个区脱贫攻坚进展顺利 减贫脱...
  • 万佛山石窟：千年文脉 延绵不息【视频】
  • 兴洛湖公园初冬美景如画
  • 供热分期付款 让更多老旧小区居民过“...
  • 市民可线上举报四类违法犯罪
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 11月12日
  • · 网友发帖：建议取消路内的夜间停车收费
    • 精彩图片
    洛阳：夜经济 夜品位 ...
    洛宁故县镇窑瓦村：依...
    【高清图】洛阳广州市...
    【视频】买特产吗？“...
    精彩热帖

    千年银杏谷

    秋山丽水

    万类霜天竞自由

    考古博物馆随拍
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605