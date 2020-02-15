洛阳民警充分发挥行政调解作用 用12个小时让他们握手言和

“我叫陈××，10月11日晚上我在居住地被打一事，安乐派出所民警（警号：177557）处理得非常公正。”前不久，陈先生把一封感谢信和一面锦旗送到安乐派出所。他说，一名警号为177557的民警一夜没休息，一直在处理他被打的事，最终促成事情圆满解决。

我市公安机关充分发挥行政调解的作用，采用说服教育等方式，促使当事人互谅互让、化解矛盾

“我叫陈××，10月11日晚上我在居住地被打一事，安乐派出所民警(警号：177557)处理得非常公正。”前不久，陈先生把一封感谢信和一面锦旗送到安乐派出所。他说，一名警号为177557的民警一夜没休息，一直在处理他被打的事，最终促成事情圆满解决。

事发：朋友借着酒劲儿把他打了

近日，记者见到陈先生要感谢的民警——安乐派出所治安管理大队的王国良。他回忆，10月11日23时许，他在值班时接到巡防大队移交的一起治安纠纷，双方当事人分别是陈先生和徐某。俩人是朋友关系，当晚徐某酒后打了陈先生。

“徐某是做建筑生意的，陈先生曾给他介绍过工人。前几天，工人找到陈先生，想让他帮忙向徐某索要被拖欠的工资。”王国良说，陈先生给徐某打电话，不过没帮上忙。为了证明自己已经尽力，陈先生把他和徐某的通话录音发给了工人，没想到录音被传了出去，并被徐某发现。徐某认为陈先生做得不地道，于是10月11日晚上喝酒后找上门，对陈先生进行殴打。

处置：民警耐心劝说调解

按规定，徐某打人的行为已触犯治安管理处罚法，公安机关可依法对其进行拘留和罚款，但陈先生在做笔录时说，考虑到他和徐某是朋友关系，他并不想看到徐某被拘留的结果，只想让对方道歉，并赔偿一定的医疗费。

“在征求受害人意见后，我们决定进行调解。”王国良说，当时徐某尚未完全清醒，对民警的调解置之不理，拒不道歉，且态度强硬。

“你的行为已经违法，如果不接受调解，最低拘留10天，还会产生违法记录，成为人生污点，冤家宜解不宜结……”王国良不断做徐某的思想工作，同时叫来他的家人，以及他和陈先生共同的朋友一起耐心劝说。

结果：耐心调解了12个小时，事情终得圆满解决

一夜时间很快过去，随着天色渐亮，徐某的态度有了转变，王国良趁热打铁，从法律责任谈到人情世故。最终，徐某终于向陈先生道歉、赔偿，并写下检讨书。陈先生在接受道歉的同时，也承认自己把通话录音外传的做法不对。双方离开派出所时，王国良抬头看了一眼墙上的钟表，已是12日11时33分，距开始调解已过去12个小时。

徐某的行为已构成违法，按规定可对其行政拘留，警方为啥要“自找麻烦”，费劲儿调解呢？

“双方认识，案件性质也不严重，如果把徐某拘留，估计他们以后不成仇人也会成路人。”王国良说，一般情况下，对于民事纠纷引起的打架斗殴等治安案件，公安机关都会先进行调解，如调解失败再依法进行相应处罚。

记者了解到，今年7月，市公安局出台文件要求全市公安机关推动服务性行政执法建设工作，重点在治安管理纠纷、交通事故损害赔偿争议、土地权属争议、劳动保障纠纷等领域，充分发挥行政调解的作用，采用说服教育等方式，促使当事人互谅互让、化解矛盾。“在治安管理大队，每天都会遇到类似的纠纷，通过民警调解，多数双方都能化解矛盾。”王国良说，调解是民警工作的一部分，他不认为是自找麻烦。（记者 牛鹏远 通讯员 方楚）