“咱们小区一共480户居民，截至11月4日，已经入户调查了约一半的居民，相关信息也录入系统并上传了。对于那些人在户不在、户在人不在的，我们还得再进行调查。”近日，在瀍河区某小区，人口普查员李涛和妻子孙级正在交流人口普查入户调查的情况，父亲李大常则在旁边整理入户调查登记表。

三人上阵，认真登记居民信息

“咱们小区一共480户居民，截至11月4日，已经入户调查了约一半的居民，相关信息也录入系统并上传了。对于那些人在户不在、户在人不在的，我们还得再进行调查。”近日，在瀍河区某小区，人口普查员李涛和妻子孙级正在交流人口普查入户调查的情况，父亲李大常则在旁边整理入户调查登记表。