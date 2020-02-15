市民可线上举报四类违法犯罪

昨日，记者从市公安局获悉，“洛阳警民通”微信公众服务平台上线举报中心功能，市民可线上进行扫黑除恶举报、食药环违法犯罪举报、涉毒违法犯罪举报、涉黄涉赌违法犯罪举报。

昨日，记者从市公安局获悉，“洛阳警民通”微信公众服务平台上线举报中心功能，市民可线上进行扫黑除恶举报、食药环违法犯罪举报、涉毒违法犯罪举报、涉黄涉赌违法犯罪举报。

市公安局有关负责人介绍，该平台暂时仅受理发生在洛阳的相关违法犯罪线索。对实名举报的群众，警方将严格依法为举报人保密。

根据规定，举报人在举报时，应如实反映情况，对所举报内容的真实性负责；在接受询问、配合调查时，应如实提供情况和证据。对于捏造事实、诬告陷害等行为，将依照有关规定严肃处理；涉嫌违法犯罪的，将依法予以处理。

警方提醒，为保障举报人的合法权益，提高平台的运行效率，请不要重复举报。若举报的违法犯罪行为正在发生，请立即拨打110报警。(记者 申利超 通讯员 任双波 刘晓阳)