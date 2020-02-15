供热分期付款 让更多老旧小区居民过“暖冬”

日前，在西工区老旧小区改造试点九都路11号院，洛阳热力有限公司施工人员正在加紧对小区的供热设施进行最后的安装调试，按计划今日试压供热。

日前，在西工区老旧小区改造试点九都路11号院，洛阳热力有限公司施工人员正在加紧对小区的供热设施进行最后的安装调试，按计划今日试压供热。

为让更多居民有热可用，洛阳热力有限公司从2017年开始对老旧小区用户申请用热实行分期付款措施，申请当年每户只需支付5000元，余款按3年无息分期支付，对特困家庭实行零首付，可按10年无息分期付款。今年，共有31个老旧小区向该公司申请用热，近80万平方米面积，约1.1万户居民将感受到集中供热带来的温暖。（记者 李卫超 通讯员 张建华 摄影报道）