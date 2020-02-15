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寒衣节文明祭祀倡议书
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-11-14 08:44

广大市民朋友们：

　　又是一年冬将至，更托哀思送寒衣。在农历十月初一即将到来之际，为弘扬文明新风、维护良好环境、巩固创建成果，市文明办、市城管局特向全市广大市民朋友们发出如下倡议：

　　一、移风易俗，文明祭祀。慎终追远、孝亲敬老，论心不论迹。大力提倡鲜花祭祀、网上祭祀、家庭追思、撰文怀念等文明祭祀方式，以精神文化传承替代传统实物祭祀，以更加健康、文明的方式寄托对已故亲人的哀思。广大党员干部在寒衣节期间要带头做移风易俗的先行者、文明祭祀的带头人，以实际行动影响和带动身边的广大群众，为文明城市添彩。

　　二、保护环境，绿色祭祀。自觉不在城市的主次干道、背街小巷、广场小区、景区林区、绿化带等场所焚香烧纸、燃放爆竹烟花、乱扔纸钱香烛等祭祀用品，以肃穆、环保、节约、低碳的文明方式缅怀逝者，不污染环境，不破坏卫生，为污染防治助力，共同维护清洁美丽的家园。

　　三、防微杜渐，安全祭祀。广大市民朋友们要遵守防火和消防安全规定，向火灾隐患说“不”，确保公共场所消防安全和家人安全。要科学合理安排祭祀时间，错峰出行、安全出行。要严格落实疫情防控常态化要求，减少人员聚集，做好疫情防护。

　　四、严格执法，有序祭祀。为了倡导文明祭祀，维护寒衣节期间的市容市貌，城管执法人员将在11月14日至16日5时—9时、18时—22时这两个时间段内，依法清理取缔占道摆摊设点、售卖祭祀用品行为，并对容易引发安全隐患的祭祀行为进行制止。对不听从城管执法人员劝阻的，将依法取证并在媒体上曝光；涉及公职人员的，将通报至工作单位，与文明奖发放和文明单位创建挂钩；涉嫌违法的，将移交公安机关。

　　广大市民朋友们，践行文明祭祀，倡树时代新风，保护美丽家园，是我们共同的责任。让我们携起手来，从自身做起，从现在做起，自觉摒弃祭扫陋习，争做文明市民。

　　市文明办 市城管局

　　2020年11月14日
[ 责任编辑：赵彤彤]
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