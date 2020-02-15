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全市县（处）级女领导干部学习贯彻党的十九届五中全会精神暨家风建设专题讲座举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-11-14 08:38

　　昨日，由市纪委、市委组织部、市妇联联合举办的全市县(处)级女领导干部学习贯彻党的十九届五中全会精神暨家风建设专题讲座举行。

　　省委党校教授康来云应邀来洛作家风建设专题讲座。她以《树立良好家风筑牢廉洁防线》为题，围绕树立良好家风的重要意义、女性在家庭中的地位与作用、当前家风建设中存在的问题、女性助推家风建设的途径和方法等四个方面，旁征博引、深入浅出，用一个个鲜活的事例深刻阐述了家风建设的重要性和女性在家风建设中的独特作用。

　　共有110名县(处)级女领导干部聆听此次讲座。大家表示，一定发挥好凝聚家庭成员的纽带作用、引领正确价值观的导向作用、维护家庭和谐的桥梁作用，弘扬廉洁家风、涵养清风正气，带头成为好家风的倡树者、传承者、践行者，以良好家风带党风政风、促社风民风，为加快洛阳副中心城市建设积极贡献“半边天”的力量。（记者 李三旺 通讯员 陈聚涛）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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