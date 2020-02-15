洛阳启动2020年度以案促改建章立制评估工作

以案促改，重在选“案”，目的在“改”，机制建设是关键。市推进以案促改制度化常态化领导小组办公室(下称市以案促改办)透露，为检验以案促改建章立制工作质量和效果，我市于日前启动2020年度以案促改建章立制评估工作。

开栏语

坚定不移正风反腐，是赢得民心，巩固党的执政之基，实现党和国家事业新发展的坚强保障。一直以来，我市纪检监察机关坚持正风肃纪不停步、反腐惩恶不手软，持续把全面从严治党向纵深推进。

本报今起开设《正风反腐在身边》栏目，报道我市纪检监察机关立足自身职能职责，大力整治腐败和作风问题的好经验、好做法，积极回应社会关切，让人民群众感受到全面从严治党就在身边、纪检监察就在身边、正风反腐就在身边。敬请关注。

以案促改，重在选“案”，目的在“改”，机制建设是关键。市推进以案促改制度化常态化领导小组办公室(下称市以案促改办)透露，为检验以案促改建章立制工作质量和效果，我市于日前启动2020年度以案促改建章立制评估工作。

选好评估对象是确保评估工作取得实效的重要前提。市以案促改办有关负责人介绍，该办对2020年度市纪委下发的53份以案促改通知书进行认真梳理，筛选了发生撤销党内职务以上重处分案件和发生3人以上违纪违法案件的地方或单位作为评估重点，明确了偃师市、市财政局、洛阳城乡建设投资集团有限公司等15个地方或单位作为评估对象。

据介绍，市以案促改办从市人大代表、市政协委员、市监委特约监察员等人员中，选取20名政治可靠、精通法规、责任心强的人员作为评估代表。评估代表将围绕上述地方或单位是否深入剖析违纪违法案例案发原因，将本单位存在的主要问题和制度漏洞找准；是否有针对性查摆问题、堵塞漏洞，建立完善规章制度；建章立制工作成效如何，是否起到避免类似问题重复发生作用等，进行细致评估。

市以案促改办将于12月组织召开参评单位、评估代表参加的评估会议，以问题漏洞找得准不准、建章立制针对性强不强、工作成效好不好等为主要指标，由评估代表对参评单位按“满意”“基本满意”“不满意”三个档次进行投票评议。

市以案促改办上述负责人表示，该办将对评估代表书面意见和评估会议评议结果进行梳理汇总，形成评估结论，向有关单位反馈，督促抓好问题整改。对以案促改建章立制工作敷衍应付，存在形式主义，“满意”“基本满意”票合计达不到60%的，由市纪委监委对相关单位主要负责人进行约谈。(记者 李三旺 通讯员 陈聚涛)