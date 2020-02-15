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市人大常委会召开《洛阳市人民代表大会志》编纂工作推进会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-11-14 08:39

　　昨日，市人大常委会召开《洛阳市人民代表大会志》(简称《人大志》)编纂工作推进会。市人大常委会主任吴中阳对做好下一步工作提出要求。

　　会议听取了编纂人员对志书编纂情况及意见建议征求情况的汇报，研究讨论了编纂过程中存在的问题和困难，对下一步工作作出部署。会议认为，《人大志》编纂工作正式启动以来，各部门高度重视，做了大量扎实细致的工作，形成了相对完整的初稿，并向大家广泛征求意见建议，为下一步编纂工作细化提升奠定了坚实基础。

　　吴中阳强调，要提高政治站位，统一思想、凝聚共识，充分认识《人大志》编纂工作的重要性，以对历史、对人民、对人大负责的高度，扎实开展好第二阶段《人大志》的编纂工作。要树牢精品意识，突出人大特色、精益求精做好编纂工作，确保志书准确无误、成为精品佳作。要夯实主体责任，编辑部要明确时间任务，挂图作战，按节点高质高效推进本阶段工作；其他部门要全面做好保障，大力营造关心、支持、保障志书编纂的浓厚氛围，以严谨的工作态度，高标准高质量编纂好《人大志》，向市委和全市人民交上一份满意的答卷。（记者 何奕儒 通讯员 何燕）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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