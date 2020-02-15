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省委污染防治攻坚战实施情况暨黄河流域生态保护专项督察纪律公告
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-11-14 08:18

　　经省委、省政府批准，省委第三污染防治攻坚战实施情况暨黄河流域生态保护专项督察组于2020年11月14日至11月28日进驻洛阳市开展2020年污染防治攻坚战实施情况暨黄河流域生态保护专项督察。现将《河南省生态环境保护督察纪律规定(试行)》公开，欢迎社会参与监督。

　　如发现督察组及其成员存在违反《河南省生态环境保护督察纪律规定(试行)》的情形，可向省纪委监委驻省生态环境厅纪检监察组反映。电子邮箱：hnhbtjcs@163.com；信箱地址为：河南省郑州市学理路10号省纪委监委驻省生态环境厅纪检监察组，邮编：450002。

　　省委第三污染防治攻坚战实施情况

　　暨黄河流域生态保护专项督察组

　　2020年11月14日
[ 责任编辑：赵彤彤]
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