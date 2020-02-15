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省委第三污染防治攻坚战实施情况暨黄河流域生态保护专项督察组进驻洛阳市
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-11-14 08:18

　　为贯彻落实党中央、国务院以及省委、省政府关于生态环境保护督察的重要决策部署，经省委、省政府批准，省委第三污染防治攻坚战实施情况暨黄河流域生态保护专项督察组近日进驻洛阳市开展污染防治攻坚战实施情况暨黄河流域生态保护专项督察工作。

　　根据安排，省委第三污染防治攻坚战实施情况暨黄河流域生态保护专项督察组督察进驻时间为15天左右。督察进驻期间(2020年11月14日—11月28日)，督察组将按照《中共河南省委河南省人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)的通知》《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》《河南省2020—2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》等有关文件要求，针对污染防治攻坚工作中进展缓慢、推进滞后，以及国家重点关注的工作任务进行督察，对秋冬季大气污染综合治理攻坚行动实施情况进行督察，同时督察黄河流域生态保护情况。对于环境污染问题，可通过“12369”电话进行投诉举报。
[ 责任编辑：赵彤彤]
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