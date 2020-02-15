坚决落实生态环境保护责任 确保污染防治攻坚战顺利收官

昨日，根据省委、省政府统一部署，以省政协副主席张亚忠为组长的省委第三污染防治攻坚战实施情况暨黄河流域生态保护专项督察组进驻我市。

昨日，根据省委、省政府统一部署，以省政协副主席张亚忠为组长的省委第三污染防治攻坚战实施情况暨黄河流域生态保护专项督察组进驻我市。

在当日下午召开的见面会上，张亚忠介绍了本次专项督察目的和督察要求。他指出，省委、省政府决定部署开展此次督察，旨在深入贯彻习近平总书记视察河南重要讲话精神，全面落实省委、省政府关于污染防治攻坚战和黄河流域生态保护的部署要求，督促各地各部门落实生态环境保护责任，推动黄河流域生态保护和高质量发展，确保三年污染防治攻坚战顺利收官。此次督察将聚焦大气污染防治攻坚战实施情况、秋冬季大气污染防治攻坚工作情况、黄河流域生态保护情况等重点内容，按照简化程序、暗访为主、注重实效、强化督察结果运用的要求，紧盯薄弱环节，解决突出问题，切实推动污染防治攻坚战各项工作任务的完成，全面促进黄河流域生态文明建设和环境质量持续改善。洛阳要认真做好配合，坚持边督边改，加强信息公开，严禁“一刀切”，以高度的政治责任感使命感，依法依规、严肃认真、实事求是地做好各项工作。

市长刘宛康在表态发言中表示，洛阳将以此次督察为契机，切实提高政治站位，坚持问题导向，对督察组反馈意见和交办问题全面认领、照单全收，坚决整改补齐短板，不折不扣落实好污染防治和黄河流域生态保护各项任务，坚决打好污染防治攻坚战，推动黄河流域生态保护和高质量发展。

督察组副组长、省政协人口资源环境委员会主任王世炎，督察组总协调人、省生态环境厅二级巡视员郜国玉等一同来洛督察。市领导侯占国、肖宏滨参加见面会。（记者 白云飞）