全省首个 洛阳成功加入世界旅游联盟

今日，由世界旅游联盟主办的“2020世界旅游联盟?湘湖对话”在杭州开幕。洛阳成功加入世界旅游联盟，成为河南省首个加入该联盟的城市。

今日，由世界旅游联盟主办的“2020世界旅游联盟?湘湖对话”在杭州开幕。洛阳成功加入世界旅游联盟，成为河南省首个加入该联盟的城市。

作为全球旅游领域的一个综合性、非政府、非盈利国际旅游组织，世界旅游联盟以“旅游让世界和生活更美好”为宗旨，致力于在非政府层面推动全球旅游业发展，是全球旅游业界对话交流的合作平台、实用权威的信息平台、资源共享的媒体平台、融合发展的沟通平台。截至目前，共有来自40个国家和地区的211个会员，其中，境外会员单位占比超过60%。

据了解，世界旅游联盟会员覆盖旅游产业链上下游相关机构，会员入选条件非常严格，洛阳经过近一年的申请和审核，成功加入世界旅游联盟，成为河南省首个加入该联盟的城市，也成为全国继桂林后，第二个加入的地级市。

洛阳市文化广电和旅游局相关负责人介绍，世界旅游联盟一直以来关注洛阳文旅产业发展，尤其对近年来洛阳在构建文化传承创新体系，及文旅融合、旅游扶贫等领域所做出的努力给予了高度评价和认可。栾川重渡沟“水+竹，农家特色旅游扶贫”还成功入选“世界旅游联盟旅游减贫案例100”榜单。

今年，洛阳市文旅系统在做好“六稳”工作，落实好“六保”任务的基础上，抢抓国家战略机遇，加强黄河文化保护传承弘扬，大力实施文旅融合发展行动，把提升文化内涵与丰富旅游功能结合起来，把做大文旅产业规模与提升文旅产业效益结合起来，把发展文化旅游与推动经济社会高质量发展结合起来，全面推动文旅产业复苏，加快推动文化旅游实现“三个转变”。

今年9月，洛阳市接待游客人数和旅游收入在全省率先实现由负转正；国庆中秋假期，洛阳进入全国热门旅游目的地前十名，全市接待游客702.35万人次，旅游收入63.59亿元，旅游收入排名全省第一。

洛阳市文化广电和旅游局相关负责人表示，加入世界旅游联盟，不仅将有利于洛阳借鉴和学习国内、国际先进的文旅经验和做法，更好地助推洛阳文旅产业向国际化方向谋求高质量发展，同时，还将有利于洛阳通过国际合作，提高旅游品牌的国际影响力和吸引力，助力国际人文交往中心和国际文化旅游名城建设。

下一步，洛阳将进一步加强与包括联合国世界旅游组织、世界旅游联盟在内的，具有全球影响力的国际组织和行业协会的合作，坚持以“文”塑“旅”，以“旅”彰“文”，加快重大项目建设，深挖文旅资源，丰富文旅业态，进一步激发文旅消费潜力，推动全域旅游创建，持续提升“两节一会一论坛”交流平台，强化区域协作，为加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎作出文旅贡献。

另据了解，本届湘湖对话的主题为“信心与变革面向未来的旅游业”，包括“多边主义下全球旅游业合作及治理创新”“信心与变革全球旅游业发展趋势展望”“新冠疫情带来的变化、经验与启示”“面向未来、更负责任的旅游业”“旅游促进减贫与可持续发展”五个环节，及“产业变革与高质量发展”“产业变革与创新发展”“产业变革与教育成长”三个主题论坛。湘湖对话期间还将举办世界旅游联盟第一届理事会第四次会议、世界旅游联盟2020年年会、世界旅游联盟会员见面会等一系列相关活动。（洛报融媒记者 李冰 通讯员 程素敏 文/图）