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洛阳这个村 产业振兴有思路
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-11-13 20:53

　　在洛阳市新安县南李村镇梭罗村，兔子、水库、豆腐是“三宝”。这个曾经的贫困村利用种兔养殖产业带领乡亲们脱贫，眼下正在实施水产养殖、豆花坊等项目发展乡村旅游。依靠特色产业摆脱贫困的梭罗村,正绘就出美好乡村的新图景。

　　近日，洛报融媒记者乘车出新安县城往东南而去，没多久就到了梭罗村。如果用一个词形容梭罗村，那就是“蓬勃”。白墙红瓦的农家院宽敞明亮，平坦干净的水泥路四通八达，图文并茂的墙体宣传画比比皆是。梭罗村发展的“秘方”就写在村口的墙上——“脱贫致富快，全靠产业带”。

　　村南有条新修的水泥路，一头连着村外的铁磁路，一头伸向村里。这条500多米的扶贫路串起了种兔养殖场、豆花坊、水库，是名副其实的产业路。

　　种兔养殖场在一个小山包上，这里远离村民居住地，十分安静。临近中午，养殖场管理员光玲端着一盆饲料走进兔舍，仔细给兔子分发“午餐”。走到一个笼子前时，光玲突然站住，随即皱起了眉头——有只小兔子病恹恹地趴在笼里。光玲赶紧打开笼门，抱起小兔子仔细查看，确定它生病后将其放进一个“单间”。

　　“干完活我给它仔细检查一下，打一针就好了。”光玲经验丰富，这些情况对她来说都是“小场面”。

　　光玲是村里的脱贫户，今年40多岁。去年，她正在郑州打工时接到村委会主任张天兵的电话，对方说村里引进了种兔养殖项目，养殖场缺个管理员，想让她回来。这些年，光玲时常外出打工，无法照顾老人孩子，她早有回乡的打算，于是痛快地答应了。当年11月，光玲在村里的安排下专门到伊川参加种兔养殖培训班，一个月下来受益匪浅。

　　光玲有文化，爱钻研。她很快就能在实践中学以致用，工作间隙也常常捧着书认真学习养殖、防疫、治疗等知识。后来，脱贫户翟竹子也来养殖场上班，在光玲的指导下很快就出了师。

　　沿着水泥路“下山”，几步就到了豆腐坊。这是一个高门灰瓦的大院，整体建筑风格比较古朴。

　　梭罗村有磨豆腐的传统，曾闻名十里八乡。前些年村子不景气，老手艺人纷纷离开。眼下，村里建起了这座豆花坊，准备重振这项产业，发展乡村旅游。目前，这个项目主体工程已经结束，后续工作正在加紧推进，很快就能开门运营。

　　离开豆腐坊向铁磁路走，车左侧忽然出现一个风景秀丽的水库。梭罗村有4个这样规模的水库，总面积超过30亩，是未来村里发展水产养殖项目的好地方。

　　“我们梭罗村有自己的发展思路。”张天兵信心满满。（ 洛报融媒记者 赵硕 通讯员 周霖 郑迎新 文/图）
[ 责任编辑：潘亮]
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