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洛阳首家商事纠纷调解委员会成立
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-11-13 20:53

　　12日上午，老城区工商业联合会商事纠纷调解委员会在老城区状元红路格林豪泰酒店挂牌成立。据悉，这是我市首家商事纠纷调解委员会，将有助于推进我市民营经济领域纠纷多元化解机制建设，进一步发挥人民调解作用，有效维护纠纷各方合法权益，促进民营经济健康发展。

　　据悉，该商事纠纷调解委员会调解范围涉及老城区各类商事纠纷，包括商会会员之间的纠纷，会员企业内部的纠纷，会员与生产经营关联方之间的纠纷，会员与其他单位或人员之间的纠纷，以及其他可以适合该调解委员会调解的纠纷。

　　商事纠纷调解在纠纷双方同意情况下进行。调解成功后，该调解委员会将制作书面调解协议书。调解协议书具有法律约束力，当事人应按照约定履行。

　　该调解委员会的成立，是老城区工商联、法院等部门对“统筹力量，整合资源，发挥商会优势，推进民营经济领域纠纷多元化解机制建设，促进诉调对接，优化法治营商环境”的重要实践。

　　该调解委将充分发挥专业优势和行业优势，整合各方资源，为企业提供高效、便捷、个性化的非诉讼矛盾纠纷化解服务，协助好法院做好诉讼案件的前期调解工作，拓宽商事纠纷的解决途径，努力营造公平竞争和诚实守信的法治化营商环境。同时，将围绕“减少诉讼，降低成本，提高效率”的目标，不断提高调解实务技能，通过说服教育、规劝疏导，促使商事纠纷各方互谅互让、平等协商、自愿达成调解协议，确保企业家专心创业、放心投资、安心经营。

　　当天，老城区人民法院院长袁宪伟为该调解委员会委员进行了常用法律知识培训，重点介绍了多元解纷机制的优势、处理商事纠纷案件依据的相关法律规定以及调解工作流程、调解实务等，并向大家赠送了法律工具书。（洛报融媒记者 申利超 通讯员 申文娟 文/图）
[ 责任编辑：潘亮]
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