省内首例 洛阳一大型灌区纳入河长制管理范围

为加强灌区管理与保护，近日，洛阳市召开陆浑灌区河长制座谈会，宣布陆浑灌区(洛阳段)正式纳入洛阳市河长制管理范围。

为加强灌区管理与保护，近日，洛阳市召开陆浑灌区河长制座谈会，宣布陆浑灌区(洛阳段)正式纳入洛阳市河长制管理范围。 为加强灌区管理与保护，近日，洛阳市召开陆浑灌区河长制座谈会，宣布陆浑灌区(洛阳段)正式纳入洛阳市河长制管理范围。这是河南省大型灌区首次纳入河长制管理范围。 陆浑灌区以陆浑水库为水源，跨黄河、淮河两大流域，灌区干渠长304公里，设计灌溉洛阳、郑州、平顶山农田共134.24万亩，是洛阳市境内的唯一大型灌区。 这次纳入河长制管理范围的干渠长234公里，洛阳市河长办将与陆浑水库管理局建立联动机制，共同推进陆浑灌区(洛阳段)管理保护工作，将对保护渠道水质、打击涉渠违法事件、加强水生态文明建设、服务地方经济社会发展具有重要意义。(洛报融媒记者 何奕儒 通讯员 李智波)