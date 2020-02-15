洛阳提前完成淘汰落后产能年度目标任务

在今日召开的全省淘汰落后产能工作推进会上，我市做典型发言。截至目前，全市已全面完成2座焦炉、2台水泥粉磨设备、16台煤气化炉、8座砖瓦轮窑、25万吨/年合成氨和100万吨/年焦化产能退出，加快推动高排放企业搬迁改造，顺利提前完成淘汰落后产能年度目标任务。

洛阳发展“绿意”更浓！

在今日召开的全省淘汰落后产能工作推进会上，我市做典型发言。截至目前，全市已全面完成2座焦炉、2台水泥粉磨设备、16台煤气化炉、8座砖瓦轮窑、25万吨/年合成氨和100万吨/年焦化产能退出，加快推动高排放企业搬迁改造，顺利提前完成淘汰落后产能年度目标任务。

近年来，我市相继印发《洛阳市大气污染防治攻坚正向激励政策》《洛阳市城市建成区内企业搬迁改造支持政策》等一揽子政策，加快化工、铸造、耐材等7个行业落后工艺和设备淘汰，以高端化、绿色化为方向，投入102.7亿元对上述行业77家高排放企业实施搬迁改造，目前已完成63家。“十三五”以来，全市累计淘汰落后产能和设备737台(套)。

下一步，我市将继续抓好国家、省、市已出台政策贯彻落实，激发企业淘汰落后产能的主动性，健全市场化、法治化、常态化工作推进机制，确保落后产能实现动态清零，同时积极推动企业转型升级，持续为副中心城市建设增添“绿色动力”。

(洛报融媒记者 陈曦 通讯员 赵长青)