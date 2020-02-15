这9家洛阳企业上榜“国字号”名单

今日，洛报融媒体记者从市工信局获悉，9家洛阳企业上榜工信部近日公示的第二批专精特新“小巨人”企业名单。
我市中小企业培育再添新成果。
今日，洛报融媒体记者从市工信局获悉，9家洛阳企业上榜工信部近日公示的第二批专精特新“小巨人”企业名单。
“专精特新”中小企业是指具备专业化、精细化、特色化、新颖化四大优势的中小企业，是推动经济社会发展的重要力量。
而专精特新“小巨人”企业则是“专精特新”中小企业中的佼佼者，是专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优的排头兵企业。入选企业需符合上年度企业营业收入在1亿元以上，近2年主营业务收入或净利润的平均增长率在10%以上，企业细分市场占有率位于全省前三位等条件。
此次上榜的我市9家企业分别是——
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司、河南新开源石化管道有限公司、洛阳科创新材料股份有限公司、洛阳盛铁耐火材料有限公司、前进民爆股份有限公司、洛阳惠中兽药有限公司、洛阳卡瑞起重设备有限公司、洛阳涧光特种装备股份有限公司、凯迈(洛阳)气源有限公司。
(洛报融媒记者 陈曦 通讯员 夏元祥)
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