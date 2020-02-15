洛阳金融支持市场主体力度不断强化

今年以来，洛阳市持续推进民营经济“两个健康”提升行动和“一联三帮”保企稳业专项行动，定期召开银企洽谈会、政企座谈会，发展普惠金融，确保各项纾困措施直达基层、直接惠及市场主体。

落实好“六稳”“六保”任务至关重要，让各类市场主体渡过难关，尤其是让小微企业存活下去，是稳住经济基本盘、兜住民生底线的必要之举。

今年以来，洛阳市持续推进民营经济“两个健康”提升行动和“一联三帮”保企稳业专项行动，定期召开银企洽谈会、政企座谈会，发展普惠金融，确保各项纾困措施直达基层、直接惠及市场主体。

金融政策保障，融资实现“增量、扩面、降价”

“疫情影响与经济下行压力叠加，造成我们应收账款回收困难、原本议定的融资计划难产，流动资金短缺严重影响了公司的生产经营。”日前，洛阳辰汉农业装备科技有限公司(以下简称“辰汉农机”)董事长张长献说。

听说洛阳市正在以“联企入企惠企助企”活动为载体，积极促进市场主体健康发展。于是，张长献向洛阳市金融工作局求助。洛阳市金融工作局闻讯后，立即开展帮扶融资，积极与多家金融机构进行对接。

当了解到辰汉农机拥有多项技术专利、缴税情况良好，是我国甘蔗收获机农机行业的“隐形冠军”时，多家金融机构共为该企业提供贷款1900万元，平均贷款利率仅4.74%。

采购原材料、置办零部件、参与招投标……拿到资金后，辰汉农机把钱用在了刀刃上。“燃眉之急解了，公司最近签了好几笔合同，预计实现销售额1.5亿元。”张长献说。

疫情发生以来，金融授信惠及一家家市场主体。洛阳市金融工作局相关负责人表示，截至第三季度末，全市有授信的市场主体达11.4万户，有贷款余额的达10.5万户，主要是小微企业和个体工商户。其中，全市普惠型小微企业贷款余额874.34亿元，较年初增加129.84亿元，较年初增长17.22%，高于全市各项贷款平均增速5.25个百分点。

“增量”“扩面”的同时，融资服务成本也在“降价”。“疫情发生以来国家加大货币政策逆周期调节力度，促进市场整体利率稳中有降，带动企业融资成本明显降低。”该负责人介绍，普惠金融贷款利率降至近年新低。数据显示：截至第三季度末，全市当年新发放普惠型小微企业贷款利率6.31%，较去年同期下降1.43个百分点，平均利率低于全省平均水平0.14个百分点。

创新金融工具，确保“支小助微”有的放矢

今年以来，普惠金融政策持续“加码”。自中国人民银行等部门推出“延期还本付息、信用贷款支持”两项货币政策工具以来，人民银行洛阳市中心支行积极推进政策落实落地。

“贷款延期政策解决了企业的难题。”洛阳德胜生物科技股份有限公司(以下简称“德胜生物”)总经理贾献峰说。作为一家经营腺嘌呤系列产品和化学试剂的高科技企业，今年上半年受疫情影响，德胜生物面临巨大的资金周转压力，眼瞅该公司在建行的100万元贷款就要到期，企业甚至面临停产。就在贾献峰犯愁时，贷款银行主动与其联系，为他办理了延期还本业务。

与此同时，普惠小微企业信用贷款支持计划也缓解了一批小微企业的流动资金问题。河南某仓储有限公司常年为洛阳北玻等大型企业提供产品运输服务，受疫情影响，该企业流动资金严重不足。洛阳银行了解情况后，积极发挥普惠小微企业信用贷款“流程短、决策快”优势，在3个工作日内便为该企业发放了35万元的信用分期贷款。

截至目前，人民银行洛阳市中心支行普惠小微企业贷款延期支持工具已操作3次，累计向14家地方法人金融机构发放普惠小微企业贷款延期激励金2341.76万元，鼓励相关金融机构办理普惠小微企业贷款本金延期234176万元；已向11家地方法人银行发放普惠小微企业信用贷款支持计划资金10652万元，带动银行发放信用贷贷款26630万元。

创新特色金融产品，为市场主体“量体裁衣”

为更好实现保市场主体目标，金融机构各出妙招，创新特色金融产品，为小微企业、个体工商户“量体裁衣”。

针对个体工商户，中国银行推出个人经营贷款产品，贷款人只需抵押房屋、临街商铺等，就可申请月利率3.2‰的普惠金融贷款。庄先生在洛阳某高校附近经营了一家快递站，受疫情影响上半年学校迟迟不开学，让他的流动资金缺口越来越大。抱着试试看的态度，庄先生成功贷到50万元。

大数据技术也在为企业融资的顺利进行保驾护航。中国建设银行推出的“云税贷”产品突破了传统授信业务理念，将互联网、大数据和信贷业务有效结合，通过大数据分析小微企业涉税信息，针对诚信纳税的优质小微企业发放贷款。“期限最长可达1年，随借随还，可循环使用。”张先生表示，企业只要诚信缴税、无不良纳税记录，都可轻松申请贷款。

“未来普惠金融仍需进一步大力发展，久久为功，真正让小微企业、个体工商户获得感得到提升。”洛阳市委统战部、洛阳市工商联相关负责人表示，洛阳市将持续推进民营经济“两个健康”提升行动和“一联三帮”保企稳业专项行动，畅通企业诉求反映渠道，切实帮助企业纾困解难。（洛报融媒记者 王子君 通讯员 李迎涛 陈振豪 文/图）