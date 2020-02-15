伊川公安局集中开展冬季道路交通安全整治行动

近日，伊川县公安局交通警察大队集中开展冬季道路交通安全整治百日会战行动，全力维护全县交通安全形势持续平稳。

近日，伊川县公安局交通警察大队集中开展冬季道路交通安全整治百日会战行动，全力维护全县交通安全形势持续平稳。

该局交警大队针对隐患较大的三、四轮车整治工作持续深入开展集中整治行动，对辖区重点路段、路口进行巡逻管控，严厉查处三、四轮车违法载人、无证驾驶等道路交通违法行为，全力消除交通安全隐患，净化道路交通环境，截止目前，已查处三、四轮车违法载人、无证驾驶等146例，行政拘留69人。同时，该局交警大队为有效预防和减少农村面包车引发的交通事故，持续严查农村面包车超员，坚持零容忍态势，发现一起查处一起，截止目前，已查处面包车超员16例。

下一步，伊川警方将不断强化源头管控，持续加大重点交通违法查处力度，进一步严查公交车面包车超员、三四轮车违法载人、无证驾驶、酒醉驾、“黑校车”、渣土车违法违规上路行驶等交通违法行为，为伊川经济社会发展营造更为安全有序的道路交通环境。（通讯员 崔琦 石伟召）