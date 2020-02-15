洛阳两家单位荣获“中国华侨国际文化交流基地”称号

今日，记者从市侨联获悉，近日中国侨联确认了第八批“中国华侨国际文化交流基地”，我市有两家单位上榜，分别为龙门石窟世界文化遗产园区和炎黄科技园。

今日，记者从市侨联获悉，近日中国侨联确认了第八批“中国华侨国际文化交流基地”，我市有两家单位上榜，分别为龙门石窟世界文化遗产园区和炎黄科技园。

今年是龙门石窟申遗成功20周年，作为中国古代佛教石窟艺术宝库，也是丝绸之路上一颗璀璨明珠，龙门石窟东西两山现存窟龛2340多个、造像近11万尊、碑刻题记2890余块、佛塔近80座，因其规模之大、造像之美、题记之多、皇家风范之显等蜚声海内外。

炎黄科技园是河南省、洛阳市重点侨资企业。该园区发挥海外资源优势，先后建成洛阳市为侨服务产业园、洛阳侨商大厦等，先后签约中澳、中新、中日、中美、中泰、中德等国际化子园区。目前园区正在筹建特色博物馆街区,设立华人艺术馆、炎黄博物馆等多个特色博物馆，助力我市东方博物馆之都建设。

据介绍，本次全国有93家文化机构入选第八批“中国华侨国际文化交流基地”。各级侨联将充分发挥交流基地的平台作用和资源优势，积极组织归侨侨眷和海外侨胞开展丰富多彩的文化交流活动，传播中华文化，讲好中国故事，为进一步提升中华文化影响力，增强海内外中华儿女凝聚力作出贡献。（洛报融媒记者 李砺瑾 通讯员 云帆）