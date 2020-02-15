国内商业运载火箭新突破 有洛阳城投资本助力

近日，星河动力(北京)空间科技有限公司自主研发的“谷神星一号”商业固体运载火箭在酒泉卫星发射中心发射升空，顺利将北京国电高科科技有限公司天启11星精确送入预定轨道。

近日，星河动力(北京)空间科技有限公司自主研发的“谷神星一号”商业固体运载火箭在酒泉卫星发射中心发射升空，顺利将北京国电高科科技有限公司天启11星精确送入预定轨道。本次发射是星河动力实施的首次发射任务，也是中国民营商业火箭首次将商用卫星进入500km太阳同步轨道。值得一提的是，洛阳城投集团作为星河动力的天使投资人，为其在企业初创期提供了重要的帮助。

星河动力成立于2018年，核心团队由来自航天系统研制一线的资深技术和管理专家组成，平均具有10-20年航天从业经验，在固体火箭、液体火箭及各类新型航天动力系统研制方面拥有一流的技术实力和坚实的技术基础。

正是看中了中国民营商业火箭产业的发展潜力，以及星河动力的科技实力，洛阳城投集团旗下金控板块与丰厚资本合作设立的丰厚智源基金，在2018年通过股权投资的方式成为星河动力的天使投资人。洛报融媒记者了解到，除了星河动力所处的民营航天领域以外，丰厚智源基金还积极布局互联网科技、新材料、物联网等新兴行业，投资了感易智能、腾视科技、中科闻歌、时远科技等高技术含量的初创公司。

回顾过去两年星河动力融资历程：2018年7月，星河动力完成天使轮融资；2019年4月，星河动力完成近亿元“天使+”轮融资；2019年12月，完成1.5亿元PRE-A轮融资；2020年9月，公司逆疫情而上，顺利完成A轮2亿元融资。该公司估值从城投金控进入时的1.2亿元，快速增长到此次发射前的15亿元。

对星河动力来说，入轨仅仅是开始。未来，星河动力将为全球太空产业提供更加灵活、快捷和经济的商业航天发射服务解决方案，加快进入规模化商业化发射新阶段。而对于洛阳城投集团来说，未来还将与星河动力在航天产业、科技、资本等层面开展更多更深层次的合作。

据悉，洛阳城投集团金控板块业务目前涵盖早期股权投资、Pre-IPO投资、上市公司定向增发、供应链金融等，星河动力只是城投金控板块发掘和培育的众多“种子”之一。2018年至今，城投金控板块与太证资本合作的股权基金所投资的润建股份、兴图新科、北鼎股份等项目成功在A股市场先后上市，基金未来收益值得期待。这种“城投资本+专业伙伴”的合作方式，不仅为国有资产创造了可观的收益，也为洛阳城投在资本市场积累了宝贵的经验。

洛阳城投集团相关负责人表示，该集团在聚焦城市建设主业的同时，将继续通过金控板块与优秀的合作伙伴一同在金融资本市场践行军民融合、科创兴国等战略，用金融反哺实体经济，通过资本市场为洛阳的城市发展注入科技、资本的力量。(洛报融媒记者 李迎博)