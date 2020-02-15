为了带领村民脱贫 这名洛阳青年放弃了年薪十几万元的工作

落差高达98米的瀑布，您见过吗？瀑布上出现一道美丽的彩虹，您想看吗？洛报融媒记者了解到，这些美景，都在洛阳一个曾经名不见经传的荒山沟中。荒山沟，位于栾川县狮子庙镇王府沟村。

落差高达98米的瀑布，您见过吗？瀑布上出现一道美丽的彩虹，您想看吗？

洛报融媒记者了解到，这些美景，都在洛阳一个曾经名不见经传的荒山沟中。荒山沟，位于栾川县狮子庙镇王府沟村。

10日，洛报融媒记者乘车来到王府沟村，村子位于群山之间，一条整洁的柏油路通往村子深处，路的尽头是王府竹海景区。与柏油路相伴的是潺潺流水声，一条湍急的溪流从王府竹海景区流出，溪水清澈见底。

“王府竹海景区以伏牛山山水资源为核心，形成独特的高山瀑布群，景区内随处可见三尺白练，而且还有面积广阔的竹林。”王府沟村党支部委员、村委会主任楚建峰说。

楚建峰生于1979年8月，在他儿时的印象中，虽然村子的风景很美，但是美景不能当饭吃，山里人的日子总是过得紧巴巴的，“我们祖辈靠山吃山，仅能解决温饱，是省级贫困村和深度贫困村”。

和很多年轻人一样，楚建峰中专毕业后选择走出山沟，去往外地打工。2014年，他到江苏省苏州市一家光电元件公司工作，年收入十几万元。

2017年，远在苏州的楚建峰听到一个好消息：王府沟村的荒山沟要被开发成景区。

“绿水青山就是金山银山”，身为党员的楚建峰意识到，家乡得天独厚的山、水、竹、林资源，就要变成香饽饽了，村民脱贫致富的机会来了。

楚建峰毅然决定辞职回家，他把打算告诉了妻子，妻子有些不乐意。“妻子说，苏州是个大城市，孩子在这里上学，将来更有出息。”楚建峰说，妻子的话不无道理，但他放不下王府沟村的贫困乡亲。

“我是一名党员，一人富不算富，要带大家谋出路。”楚建峰说，2018年年初，他带着一家人回到王府沟村。

楚建峰回乡不久，赶上王府沟村两委换届，镇村领导动员他参加选举。最终，楚建峰高票当选王府沟村党支部委员、村委会主任。

“我不能辜负群众和领导的信任，要做致富的带头人。”楚建峰说，苏州的旅游景点众多，旅游理念先进，他在苏州工作期间，经常到景区游玩，观察学习其经营方式。

景区开业后，王府沟村的村民如何吃上“旅游饭”？楚建峰思索了很久。

景区开门迎客，游客肯定要吃要住，经过慎重考虑，楚建峰选择了引进苏州旅游理念，改建农家宾馆。“我率先把自家的土坯房改建为农家宾馆，成了王府沟村第一个吃螃蟹的人。”楚建峰说，他的决定得到了母亲解留屏的支持。解留屏是老党员，她支持儿子回乡创业。

楚建峰按照酒店标间的标准改造了土坯房的房间，增添了卫生间、电热水器、空调等设施，还在院子临近溪流的位置，盖了木头搭建的凉亭，摆上桌椅，供游客用餐和赏景。很快，楚建峰家的“土屋8号”农家宾馆开门迎宾，良好的接待条件，受到游客欢迎。

“土屋8号”成了当地农家宾馆的标杆，村民从不理解为啥要建凉亭到家家修建凉亭，王府沟村的农家宾馆成了游客落脚的好去处。

现在，王府竹海景区年接待游客达18万人次，王府沟村的知名度越来越高。如今，王府沟村的村民们吃上了“旅游饭”，走上了致富路。目前，村里已有56家农家宾馆，年收入总计近400万元。

记者了解到，王府沟村下辖10个村民组，有370户1273人，村内原有建档立卡贫困户95户363人。2018年，王府沟村退出贫困村序列。截至2019年年底，贫困户全部脱贫摘帽。

“守着绿水青山一定能收获金山银山，我要继续发挥带头作用，带领村民们奔小康。”对王府沟村的美好未来，楚建峰信心满满。(洛报融媒记者 余子愚 文/图/视频)