洛阳检察机关意识形态及新媒体宣传骨干培训顺利进行

为提升全市检察机关意识形态工作能力和新媒体操作应用水平，11月9日至11日，洛阳市检察院组织意识形态工作及新媒体宣传骨干集中学习培训。

为提升全市检察机关意识形态工作能力和新媒体操作应用水平，11月9日至11日，洛阳市检察院组织意识形态工作及新媒体宣传骨干集中学习培训。 为提升全市检察机关意识形态工作能力和新媒体操作应用水平，11月9日至11日，洛阳市检察院组织意识形态工作及新媒体宣传骨干集中学习培训。各基层院宣传工作负责人、新媒体宣传骨干，市院机关宣传联络员、宣传处全体干警共40余人参加培训。市院党组成员、政治部主任郑卫国参加培训并作动员讲话。 9日下午，市院组织召开宣传工作座谈会，传达学习贯彻高检院、省院有关会议精神，总结讲评今年以来全市检察机关意识形态工作开展情况，安排部署下一步宣传工作任务。 此次培训，市检察院邀请了省院政治部宣传处、市委宣传部网信办、市委党校、市公安局、洛阳日报社、洛阳网等专家进行授课指导。 授课内主要为：新媒体宣传应把握的几个问题，网络舆情应对，意识形态工作，新闻摄影实例、技巧和技法等。 参会人员纷纷表示，此次培训学习内容丰富，让我们提升了认识、拓宽了思路，明确了方向、掌握了方法，为我们做好新媒体和宣传工作提供了遵循依据。（通讯员/储涛）