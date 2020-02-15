汝阳检察：心手相牵护幼苗 送法进校谱新篇

为进一步加强未成年人保护工作，提升未成年人预防性侵害的辨别能力和自我保护能力，更好地保证校园安全和学生的健康成长，提高学生的自我防范意识。近日，汝阳县人民检察院第三检察部未检检察官们为三屯镇新建小学的学生上了一堂生动的法治课。

“谢谢检察官阿姨带来的法治课程和爱心礼物！我们一定会好好学习，天天向上。”孩子们围着汝阳县人民检察院的检察官们兴奋的说。

这是11月初，汝阳县人民检察院检察官在汝阳县三屯镇新建小学开展送法进校园活动中的温馨一幕。

为进一步加强未成年人保护工作，提升未成年人预防性侵害的辨别能力和自我保护能力，更好地保证校园安全和学生的健康成长，提高学生的自我防范意识。近日，汝阳县人民检察院第三检察部未检检察官们为三屯镇新建小学的学生上了一堂生动的法治课。

未检检察官们针对小学生心智特点，通过现场抢答、发送小礼品的方式，引导孩子们认真听讲，积极发言。整个教学活动融法于情，形式生动。孩子们充分了解了如何保护自己的身体不受侵害，以及遇到危险时如何求助等法律知识。

通过此次活动，不仅使广大师生学到了法律知识，增强了维权意识，提高了自我保护能力，而且促进了学生遵纪守法良好习惯的养成，为学生的健康成长撑起了一片法治晴空。（通讯员/储涛）