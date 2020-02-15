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全力冲刺，奋力攻坚丨洛阳中院召开全市法院审判质效推进会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳中院  来源： 2020-11-13 15:45

　　11月11日，洛阳中院召开全市法院审判质效推进会。

　　洛阳中院党组书记、院长曲海滨出席会议并讲话。洛阳中院其他在洛院领导、相关部门负责人及各基层法院院长参加会议。洛阳中院党组副书记、常务副院长李红伟主持会议。

　　会上，李红伟对全市法院审判质效进行了讲评并对最后五十天审判工作提出要求。他强调，今年以来，全市法院上下一心，奋力拼搏，审判质效取得了较大提升。但临近年底，个别单位存在消极懈怠情绪，下一步，全市法院要紧紧围绕审判执行主业主责，院、庭长要切实履行监管职责，牢牢抓住核心指标不放松，不断提升结案率；要严格审限管理，着力清理积案，防止边清边积；要补齐短板弱项，调整工作节奏，提升审判质效；要坚持系统思维，全力保障执法办案。

　　汝阳县法院分享了相关工作经验，嵩县法院、洛阳中院民二庭进行了表态发言。

　　对于全市法院今后工作，曲海滨强调：一是要提高政治站位。要把深入学习贯彻党的十九届五中全会精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务，迅速把思想和行动统一到全会精神要求上来，树牢全局意识，全力以赴开展各项工作，以扎扎实实的审判执行业绩诠释对党忠诚，彰显使命担当。二是要狠抓审判质效不动摇。要把审判质效作为衡量法院工作成效的最直接最重要标准，紧盯主业，不计困难，以质效提升带动人民群众满意度、优化营商环境等各项重点工作全面提高。三是要坚定信心决心。要正确看待当前面临的形势和困难，以前期审判质效成绩为坚实基础，铆足精气神真抓实干，坚决杜绝投机取巧，确保年底交上一份让党和人民满意的答卷。四是要充分发挥领导干部头雁效应。要增强斗争精神，敢于动真碰硬，要带头办理疑难复杂案件，带头协调解决突出问题，要主动把脉质效中的短板不足，细化工作举措，在提高落实力、执行力、穿透力上下功夫，一级抓一级，层层抓落实，巩固两级法院一盘棋格局。五是要切实抓好长期未结案件清理。要坚持系统观念，严格审限管理，对长期未结案件深挖原因、明确对策、及时化解，为明年工作实现良性循环奠定坚实基础。六是要统筹兼顾做好近期几项重点工作。要站在讲政治、讲大局的高度，不讲条件、不计困难，全力以赴配合好市委专项巡察；要持续开展企业、律师走访调研活动，不断加大正面宣传力度，积极弘扬洛阳法院正能量，扎实做好“双提升”工作；要树牢服务意识，提高综合保障能力和水平，全方位服务好执法办案这一中心工作，确保圆满完成全年目标任务。（通讯员/廖笑艳）
[ 责任编辑：李玉洁]
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