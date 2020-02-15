嵩县检察：关爱蓓蕾，未检护航

“这个主题党日接地气，既让我们感受到了主题党日的政治性和庄重感，也让我们受到熏陶，让我们更加真实、直接地触摸到了未成年人检察工作的初心与使命.....”参加了11月份的主题党日活动后，洛阳市人民检察院第九检察部党支部的党员干警纷纷这样表示。

“这个主题党日接地气，既让我们感受到了主题党日的政治性和庄重感，也让我们受到熏陶，让我们更加真实、直接地触摸到了未成年人检察工作的初心与使命.....”参加了11月份的主题党日活动后，洛阳市人民检察院第九检察部党支部的党员干警纷纷这样表示。

作为市级未成年人检察部门，最放心不下的是偏远山区的孩子，因为相对于城区的孩子，偏远山区的孩子接受优质法治资源的机会少，且偏远山区的孩子留守儿童居多，更需要法治精神和法治思维来武装自己。因此，11月5日，洛阳市人民检察院第九检察部党支部全部党员干警在支部委员梁利超的带领下，到嵩县田湖一中开展11月主题党日活动，为田湖一中七八年级1000余名师生赠送了法治图书、送去了生动的法治教育课，并与田湖一中支部开展座谈。

嵩县人民检察院党组成员、副检察长陈世亮，第五检察部主任王军卫，第一检察部副主任、田湖一中法治副校长王春燕，第五检察部干警、法治宣讲员许艳芳参与本次主题党日活动。

王春燕立足法治副校长制度的设计初衷与法治副校长的具体职责，结合自己多年办理刑事案件的经验及田湖一中实际情况，以同学们乐于接受的方式告诉他们法律是一道红线，触碰不得，守法，法是一盏明灯，违法，法如一把利剑。通过此次讲解，有效提高了广大师生遵纪守法的意识。

梁利超结合多年从事未成年人检察工作的经验，以“少年中国说”引题，首先寄托了对青少年的热爱和期望，接着，又从习近平总书记关于全社会都要关爱儿童的指示，以“入职查询、强制报告”等制度为切入点，以简单易懂的语言向师生们介绍了未成年人检察部门的职能，拉近了学生与检察官的距离，让学生们懂得自律、懂得遵守规则，懂得如何用法律保护自己。最后，梁利超和陈世亮共同为学生们送上了“洛小未”法治教育护航成长手册，并叮嘱同学们多学习法律知识，学会让法律为自己的人生路保驾护航。

许艳芳针对目前校园欺凌频发的现状，结合当下热门案事件，通过一个个案例向同学们呈现了什么是校园欺凌、校园欺凌的危害、如何预防校园欺凌、遇到校园欺凌如何保护自己，并为处于青春期的同学们送上处事“锦囊”。

赠书送法仪式结束后，洛阳市人民检察院第九检察部党支部与田湖一中支部以党建与业务工作协同开展为主题进行了座谈。

两个党支部的党员们分别结合自身工作职责，围绕如何做到党建工作与业务工作同频共振、如何推动“党建+业务”深度融合的主题，从目前偏远山区孩子们的家庭、社会等内部、外部环境现状、履职过程中的痛点难点等方面进行了全面而又细致的分析与探讨。通过本次座谈会，两个支部的党员们纷纷表示，现在的党建工作更接地气了，对于今后的业务工作有了方向，党员意识也明显增强。（通讯员/储涛）