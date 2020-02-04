西安交通大学关节外科中心洛阳分中心成立

昨日上午，西安交通大学关节外科中心洛阳分中心成立暨王坤正名医工作室揭牌仪式在洛阳举行。

昨日上午，西安交通大学关节外科中心洛阳分中心成立暨王坤正名医工作室揭牌仪式在洛阳举行。今后，一批国内顶尖的骨科专家会定期来河科大一附院开展医学临床工作，将进一步提高洛阳市骨科疾病诊疗水平、提升科研能力，为本地及周边骨关节疾病患者提供更优质的医疗服务。

河科大一附院院长高社干表示，洛阳分中心由西安交通大学医学部关节外科中心、西安交通大学第二附属医院与河科大一附院骨科共同组建，依托中华医学会骨科学分会主任委员王坤正带领的国内顶尖骨科团队，通过教学讲座、疑难病例会诊、定期门诊、专家义诊、新技术指导等形式，加强对河科大一附院骨科的业务带动及技术指导，对该院骨科学科建设、人才培养、科技创新将起到重要的推动作用。

同时，本次合作也标志着河科大一附院在“科室专业化、专科品牌化”发展战略中取得了新的突破，对洛阳市的骨科技术发展也是一个机遇。(记者 崔宏远 通讯员 梁靓)