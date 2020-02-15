偃师一女教师自费20多万元制作歌曲宣传家乡【视频】

“我最大的心愿是大家听了这首歌后，更加喜欢洛阳。”昨日，在偃师市伊洛中学，音乐教师万继红说。这位普通的中学音乐教师，为了宣传家乡洛阳，也为了让孩子们更好地传唱这首歌，她拿出全部积蓄20多万元，到北京请国家顶级制作团队，完成了这首歌曲的制作。

万继红在教孩子唱《在洛阳等你》

“我最大的心愿是大家听了这首歌后，更加喜欢洛阳。”昨日，在偃师市伊洛中学，音乐教师万继红说。这位普通的中学音乐教师，为了宣传家乡洛阳，也为了让孩子们更好地传唱这首歌，她拿出全部积蓄20多万元，到北京请国家顶级制作团队，完成了这首歌曲的制作。

火车站难忘的一幕，激发了她的创作灵感

“轻掬墨香一缕，化作最美的诗句，温温婉婉，笔锋旖旎，遍染玲珑满洛邑……”这首《在洛阳等你》，出自万继红之手。

昨日，当记者见到今年40岁的万继红时，这位大家口中的“万万老师”，正在一边弹琴一边教孩子们唱这首歌。鲜为人知的是，这首有着如此优美歌词的歌曲，源自难忘的一幕；不为人知的是，万老师自费20多万元，请国家顶级制作团队制作这首歌，只为更好地宣传洛阳，让更多洛阳人热爱自己的家乡，让更多外地人因为这首歌而喜欢上洛阳。

“这首歌的创作灵感源于一个场景。”万继红说，2013年，她和丈夫、女儿去黄山旅行，在郑州火车站转车时，在站台上，她突然听到一声清脆的“我在洛阳等你”。她永远难忘那一幕——一个长发飘飘、背着红色双肩包的女孩儿，向车窗内使劲儿挥手，列车上一个帅气的小伙子向外喊：“你在洛阳等着我啊！”

这个女孩挥手的一幕，让万继红怦然心动。“我在洛阳等你”这句话她不知说了多少遍，突然副歌部分出现在她的脑海中：“在洛阳等你，携一生缱绻不离不弃，我已芬芳蕴藉，谱下最美的旋律；在洛阳等你，共青山不老、笑靥如夕……”

自小就喜爱古典诗词的她，把这一幕化成了绝美的歌词。

她萌发把歌曲制作出来的想法

副歌有了，主歌她却苦苦想了一年多。

2014年的暑假，一天她在家和女儿练习书法，突然女儿停下来，双手伸到她面前，一脸稚气地说：“妈妈，我要轻掬墨香，谢谢你！”

看着天真烂漫的女儿，她突然意识到，这句话不正是她苦思冥想一年多而不得的歌词吗？于是，她只用了一个小时，便写出了《在洛阳等你》的全部词曲：“轻掬墨香一缕，化作最美的诗句。温温婉婉，笔锋旖旎，遍染玲珑满洛邑……”

词曲创作出来了，当时教小学的她在课堂上把这首歌教给了孩子们，没想到孩子们很喜欢，这首歌很快在校园里传唱开来。

5年多时间过去了，今年已经教初中的她，年初在音乐课上，突然又听到了这首歌曲。原来，已经从小学升到初中的孩子们没有忘记这首“万万老师”曾经教他们的歌曲。看到大家用心唱的样子，她有了请专业团队把这首歌制作出来的想法。

在洛阳请人制作后，她对效果并不满意。有一天晚上，她和妹妹在老城散步，看着美丽的洛城，她突然有了冲动——请顶级制作团队制作这首歌，宣传自己的美丽家乡洛阳。

学生的鼓励让她下定决心，倾囊制作只为宣传家乡洛阳

当得知去北京制作一首歌的费用时，她吃了一惊。20万多元！这对一个普通家庭来说可不是小数目，她和爱人都是上班族，这是他们家的全部积蓄。尤其是女儿今年上高二，上大学以后花费就更多了……

“我决定以后不再给自己买任何东西了，就想把这首歌制作出来。”万老师说，她用了各种理由来说服自己，甚至还通过抓阄的方法决定要不要花费这笔巨款。

最后，当她在课堂上教孩子们唱这首歌，听到孩子们发自内心地说“好听”的时候，她暗下决心：无论花费怎样的代价，都要把这首歌曲制作出来。

经过多方联系，数月后，她联系到中国当代著名作曲家张宏光。他的作品有气势磅礴的《精忠报国》《向天再借五百年》，还有温婉含蓄的《美人吟》《等待》等，电视剧《汉武大帝》《康熙王朝》《孝庄秘史》中的音乐也出自他之手。这位国内顶级的作曲家，被这个来自县级市的音乐老师创作的词曲打动了。最后，张宏光将这首歌编成了如今我们听到的版本。

除了顶级的制作人，万老师说，这首歌的伴奏部分是亚洲爱乐乐团现场演奏的，童声部分是中央少儿合唱团的孩子们朗诵的，是在中国唱片集团最大的摄影棚里完成录制的。如果仔细听，您会发现万老师唱这首歌的时候用的是气声唱法，当了20年音乐教师的她，知道孩子们未经专业训练，音域较窄，高音部分不容易唱上去，她在课堂上一遍遍试唱，降低了四个音调，并减小了难度，才有了如今抒情性更强、更易传唱的版本。

梦圆了，面对周围人的不理解，万老师说她一点儿也不后悔，“大家听了这首歌，能来洛阳走一走、看一看，我觉得就很值了”。（记者 李砺瑾 实习生 尚渊椋 文/图）