刘俊月：乘势而上 开启繁荣发展洛阳文化事业和文化产业新途径

党的十九届五中全会从战略全局着眼，坚持中长期目标和短期目标相贯通，系统谋划和统筹考虑“十四五”规划和二○三五年远景目标，明确提出到二○三五年要把我国建成文化强国的目标要求，并把繁荣发展文化事业和文化产业作为建设文化强国的重要支撑。

党的十九届五中全会从战略全局着眼，坚持中长期目标和短期目标相贯通，系统谋划和统筹考虑“十四五”规划和二○三五年远景目标，明确提出到二○三五年要把我国建成文化强国的目标要求，并把繁荣发展文化事业和文化产业作为建设文化强国的重要支撑。可以想见，未来十几年，文化事业和文化产业繁荣发展的崭新局面必然呈现在世人面前。洛阳历史悠久，文化资源丰富，梯次分明，特色突出，不仅有华夏之源、根在河洛的优秀传统文化，也有八路军驻洛办事处纪念馆、焦裕禄事迹展览馆等红色革命文化，还有洛矿、洛轴等新中国成立不久建立发展形成的社会主义现代工业文化，繁荣发展文化事业和文化产业，洛阳具有先天优势。

近年来，市委市政府重视文化事业和文化产业发展。一是大力推行文化兴市和文化惠民活动，例如通过打造以二里头夏都遗址博物馆为代表的“东方博物馆之都”、隋唐洛阳城国家历史文化公园，很好展示洛阳的历史魅力和文化内涵；通过打造天堂、明堂、九洲池等洛阳文化新地标，充分形成洛阳旅游新热点；通过恢复活化洛邑古城、民主街、西大街等洛阳老城历史街区和恢复改造孟津魏家坡古镇，传承延续历史文脉；通过城市书房、文化小游园建设，提高市民文化素养，提升洛阳城市品位；通过成功举办2020年中央广播电视总台中秋晚会、高层次文化论坛等，提升洛阳历史文化影响力；通过建立文化广场，开展文化下乡活动，加大公共文化基础设施投入力度，丰富群众精神生活。二是以文化产业园建设为依托，以重点项目为抓手，以“文化+”为载体，着力引进培育重点文化产业、打造文化品牌、创新文化产品。目前已建成龙门文化旅游园区、孟津牡丹文化产业园区两个省级文化产业示范园区。文化园区通过引导企业集约化经营、差异化特色化发展，有效推动我市文化产业健康持续发展，文化产值稳步增长，文化产业正成为我市新的经济增长点。

过去的几年，我市文化事业和文化产业发展迅速，成果丰硕，群众认可，但也存在短板。文化事业主要是发展不平衡、不充分，均等化服务不够好，社会力量、社会资源参与度不高，发展的质量也有待进一步提升等问题。文化产业主要是企业集约化、规模化程度不高，缺少龙头企业，产品品牌不够大、不够亮，企业影响力有限等问题。

二○三五年建成文化强国既是党的十九届五中全会绘就的蓝图，也是建设社会主义现代化国家的必然要求，是历史大背景，是发展大趋势，洛阳文化事业和文化产业想继续快速发展，就要积极跟进，乘势而上，发扬优势，补齐短板，谋求新发展，开启新途径。

文化事业发展要以高质量发展为引领，以提升均等化服务为目标，以群众满意度和获得感为最终目的，积极调动社会力量，广泛吸收社会资源参与其中，使文化事业由政府包办逐渐转变为政府主导和引导。文化产业发展，一要继续深化改革，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，有效促进资金、人才等要素合理流动，做大做优龙头企业；二要发挥自贸区、自创区优势，不断优化洛阳营商环境，优化人才成长环境，吸引外资，招揽人才，鼓励企业优化重组，转型升级；三要形成对外开放新格局，积极参与“一带一路”，发挥重要节点城市作用，发挥洛阳文化资源优势，积极组织参与重要国际文化活动，特别是“一带一路”沿线国家经济文化旅游活动，积极适应全球经济治理体系变革。(刘俊月 作者为中共洛阳市委党校法学与科技文化教研部副教授)