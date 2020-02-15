刘荣利：凝心聚力“十四五” 提级赋能副中心

在全面建成小康社会胜利在望、全面建设社会主义现代化国家新征程即将开启的重要历史时刻，党的十九届五中全会谋划了我们党和国家向着中华民族伟大复兴奋勇前进的大战略，向着全面建设社会主义现代化国家奋勇前进的动员令，向着高质量发展奋勇前进的路线图，向着共同富裕奋勇前进的任务书。全面深入学习贯彻全会精神，把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，凝心聚力“十四五”，提级赋能副中心，奋力谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章。

在全面建成小康社会胜利在望、全面建设社会主义现代化国家新征程即将开启的重要历史时刻，党的十九届五中全会谋划了我们党和国家向着中华民族伟大复兴奋勇前进的大战略，向着全面建设社会主义现代化国家奋勇前进的动员令，向着高质量发展奋勇前进的路线图，向着共同富裕奋勇前进的任务书。全面深入学习贯彻全会精神，把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，凝心聚力“十四五”，提级赋能副中心，奋力谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章。

全会提出，在质量效益明显提升的基础上实现经济持续健康发展，增长潜力充分发挥，国内市场更加强大，经济结构更加优化，创新能力显著提升，产业基础高级化、产业链现代化水平明显提高，农业基础更加稳固，城乡区域发展协调性明显增强，现代化经济体系建设取得重大进展。与此相对应，省委省政府要求洛阳建设区域经济中心。洛阳认真做好“六稳”“六保”工作，统筹疫情防控和经济社会发展，大力实施“五提”行动，全市经济运行持续稳定。前三季度全市生产总值3678.8亿元，同比增长1.6%，分别高于全国、全省0.9个和1.1个百分点。

全会提出，坚持把发展经济着力点放在实体经济上，坚定不移建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国，推进产业基础高级化、产业链现代化，提升经济质量效益和核心竞争力。与此相对应，省委省政府要求洛阳建设全国先进制造业基地。洛阳围绕“565”现代产业体系，打通“四个通道”，促进“四链融合”，在规划实施“六大产业园”基础上，努力形成“6+3+X”先进制造业专业园区梯级发展格局，实现“15211”发展目标，向着在全国具有重要影响力的先进制造业高质量发展引领区不断前进。

全会提出，统筹推进基础设施建设，加快建设交通强国。加快建设交通强国，完善综合运输大通道、综合交通枢纽和物流网络，加快城市群和都市圈轨道交通网络化，提高农村和边境地区交通通达深度。与此相对应，省委省政府要求洛阳建设全国重要交通枢纽。洛阳以实现市内通畅、市外通达为目标，通过完善提升洛阳机场功能、构建“一纵三横两支四城际”铁路网骨架、构建“两纵两横五放射一环”高速公路网、建设“井字+外环”城市道路网络，不断加快交通基础设施建设，提升洛阳重要交通枢纽地位。

全会提出，坚持实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放，依托我国大市场优势，促进国际合作，实现互利共赢。全会还提出，推动文化和旅游融合发展，建设一批富有文化底蕴的世界级旅游景区和度假区，打造一批文化特色鲜明的国家级旅游休闲城市和街区，发展红色旅游和乡村旅游。以讲好中国故事为着力点，创新推进国际传播，加强对外文化交流和多层次文明对话。与此相对应，省委省政府要求洛阳建设国际人文交往中心。洛阳着力彰显文旅品牌，聚焦擦亮“古今辉映、诗和远方”城市名片，以“东方博物馆之都”、隋唐洛阳城国家历史文化公园国际文化矩阵、“一带一路”和河洛文化、客家文化等为重点，打造更多文化主地标，不断提升洛阳文化旅游知名度、影响力、吸引力。(刘荣利 作者为中共洛阳市委党校管理教研部副教授)