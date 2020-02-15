张广修：开启新时期 贯彻新理念 构建新格局 塑造新优势

党的十九届五中全会在高度评价“十三五”时期取得的历史成就，深入分析我国发展环境面临的深刻复杂变化的基础上，提出了到二〇三五年基本实现社会主义现代化远景目标和“十四五”经济社会发展的指导思想、主要目标、战略部署，开启了新的发展时期和贯彻新理念、构建新格局、塑造新优势的全面建设社会主义现代化国家新征程。

党的十九届五中全会在高度评价“十三五”时期取得的历史成就，深入分析我国发展环境面临的深刻复杂变化的基础上，提出了到二〇三五年基本实现社会主义现代化远景目标和“十四五”经济社会发展的指导思想、主要目标、战略部署，开启了新的发展时期和贯彻新理念、构建新格局、塑造新优势的全面建设社会主义现代化国家新征程。

“十四五”开启新的发展时期。“十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上，党的十九届五中全会将“十四五”规划与二○三五年远景目标统筹考虑，对“十四五”时期我国发展作出系统谋划和战略部署，明确提出“六个新”主要目标，并从12个方面作出重大部署，开启全面建设社会主义现代化国家的新发展时期，将成为中华民族伟大复兴历史进程的一大跨越。

“十四五”要继续贯彻新发展理念。全会深入分析了我国发展环境面临的深刻复杂变化，认为我国发展仍然处于重要战略机遇期，但机遇和挑战都有新的发展变化。国际环境日趋复杂，不稳定性不确定性明显增加；国内发展不平衡不充分问题仍然突出，重点领域关键环节改革任务仍然艰巨，创新能力不适应高质量发展要求。“十三五”以来，全面深化改革取得重大突破。“十四五”时期进入新发展阶段，改革又到了一个新的关头。必须深刻认识我国社会主要矛盾变化带来的新特征新要求，深刻认识错综复杂国际环境带来的新矛盾新挑战，深刻认识全面深化改革的阶段性新特点新任务，统筹“两个大局”，继续深入贯彻新发展理念，推进高质量发展。

“十四五”要着力构建新发展格局。当今世界正经历百年未有之大变局，一方面，贸易保护主义上升、世界经济低迷、全球市场萎缩，我国发展的不稳定性不确定性较大；另一方面，我国已进入高质量发展阶段，多方面优势和条件更加凸显，国内需求潜力巨大。国际大循环动能明显减弱，国内大循环活力日益强劲。习近平总书记高瞻远瞩，洞察局势，及时提出要充分发挥国内超大规模市场优势，把满足国内需求作为发展的出发点和落脚点，加快培育完整内需体系，畅通国内大循环，促进国内国际双循环，逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，为我国经济发展增添动力，这是与时俱进提升我国经济发展水平的战略抉择，也是塑造我国国际经济合作和竞争新优势的战略抉择。

“十四五”要全面塑造发展新优势。坚持创新驱动发展，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，通过强化国家战略科技力量，提升企业技术创新能力，激发人才创新活力，完善科技创新体制机制，完善国家创新体系，加快科技强国建设，全面塑造发展新优势。

面对新发展时期的新特点新形势，不断提升贯彻新发展理念、构建新发展格局的能力和水平，塑造发展新优势，为实现高质量发展提供根本保证。(张广修 作者为中共洛阳市委党校副校长)