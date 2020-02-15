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走心又有趣！洛阳“90后”教师试卷上画表情包鼓励学生
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-11-13 08:41

试卷上的表情包

　　“来岩，你成名人了啊。”这两天，在老城区敬事街小学，同事们见到来岩纷纷打趣。这位“90后”英语教师出名，缘于他在每名英语测试得满分的学生试卷上画表情包以示鼓励。关于此事的视频经网络传播，点击量突破4000万，点赞量200万。

　　昨日，记者采访了来岩及其学生、同事，了解这位“孩子王”的故事。

　　为激发学生学习热情，他曾奖励学习用品和零食

　　昨日，记者在老城区敬事街小学见到了1990年出生的来岩，他身穿牛仔外套、卫衣，戴着一副眼镜，看上去文质彬彬的。

　　来岩说，他给六年级两个班近100名学生上英语课，同时，任六一班的班主任，这些学生从他2018年刚入职时就一直带着。

　　来岩在授课时发现，一些学生对英语学习时常有挫败感。为激发学生的学习热情，他尝试以笔、糖果等学习用品和零食作为奖励。同时，他有绘画功底，上课时会画一些简笔画，让课堂尽量活泼有趣。

　　去年5月的一次英语测试，来岩第一次给学生画漫画。一名叫田羽晴的学生考了满分，他在卡片上画了一个该生的漫画形象作为奖励送给她，学生收到卡片很高兴，家长还将卡片拍照发到了微信朋友圈。

来岩展示他画的表情包

　　突发奇想给学生画表情包，在网上意外走红

　　“这次给学生画表情包，其实是突发奇想，也不费时间。”来岩说，前不久，两个班级进行英语测试，他将试卷带回家批改，有10多名学生考了满分，他就想到把微信聊天时常发的一些表情包，“搬”到得满分学生的试卷上，并配上“加油”“棒棒的”等文字，以示鼓励。他没想到这个举动赢得了孩子们的欢喜，发完试卷，教室里一片欢腾。

　　此后，来岩将此事拍了一段视频发到抖音上，没想到一下子火了。“好暖心的老师”“我也想要这样的鼓励”……网友对这样走心的教师大加赞赏。

　　他说，当时，他只想通过画表情包的方式鼓励学生，没想到自己成了“网红”。

　　教学上很有想法，课外是“孩子王”

　　一些学生觉得，来老师的课堂比较轻松、有趣，感觉在玩乐中就掌握了知识点。

　　“虽然来老师年轻，但在教学方面很有想法，课外是‘孩子王’，时常组织给学生过生日等活动。”该校校长士冬丽说，学校现有30位教师，“90后”占1/3，在日常教学中，像来岩这样的年轻教师比较注重拉近跟学生们的距离，尽可能通过深入浅出的方式传授知识，让课堂气氛轻松愉快。

　　来岩说，他喜欢教师这个职业，也喜欢跟孩子们在一起，希望通过自己的言行举止，给学生们带来影响，让他们做讲诚信、有担当的人。（记者 魏巍 文/图）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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