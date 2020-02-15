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杨延武：牢牢把握推动高质量发展这个主题
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-11-13 08:35

　　党的十九届五中全会最重要的成果，就是审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，描绘了我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年发展规划和战略部署。我们要深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，牢牢把握推动高质量发展这个主题，科学认识新发展阶段，深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，促进共享新发展成果，不断实现人民对美好生活的向往。

　　一、科学认识新发展阶段

　　“十四五”时期以推动高质量发展为主题，这是根据我国发展阶段、发展环境、发展条件变化作出的科学判断。进入“两个一百年”历史交汇点的新发展阶段，这在我国发展进程中具有里程碑意义，是中华民族伟大复兴历史进程的大跨越。当今世界正经历百年未有之大变局，我国发展的外部环境日趋复杂，但当前和今后一个时期我国发展仍然处于重要战略机遇期。我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段，我国仍然是世界上最大的发展中国家，发展仍然是我们党执政兴国的第一要务。我们要清醒地认识到，洛阳作为我国中西部地区非省会城市和洛阳都市圈核心城市，加快发展、转型发展和高质量发展时不我待，使命和责任更加重大。

　　二、深入贯彻新发展理念

　　党的十八届五中全会正式提出创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，近年来引领我国经济不断破解发展难题、厚植发展优势，在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力上取得重大突破，迈出高质量发展的坚实步伐。2016年以来，我市以新发展理念为引领、新发展体系为支撑，持续深化“9+2”工作布局，奋力实现“四高一强一率先”目标，经济社会发展取得令人瞩目的好成绩。“十四五”时期要坚定不移贯彻新发展理念，把新发展理念贯穿发展全过程和各领域，以深化供给侧结构性改革为主线，坚持质量第一、效益优先，切实转变发展方式，推动质量变革、效率变革、动力变革，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。

　　三、加快构建新发展格局

　　构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，是与时俱进提升我国经济发展水平的战略抉择，也是塑造我国国际经济合作和竞争新优势的战略抉择。构建新发展格局，就要坚持扩大内需这个战略基点，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，以创新驱动、高质量供给引领和创造新需求。洛阳要找准在国内大循环和国内国际双循环中的准确定位和比较优势，突出科技创新，壮大实体经济，发力洛阳都市圈，建设郑洛西高质量发展合作带，争取早日建成区域经济中心和全国先进制造业基地。

　　四、促进共享新发展成果

　　共同富裕是社会主义的本质要求，是人民群众的共同期盼。党的十八大以来，我们党把脱贫攻坚作为重中之重，使现行标准下农村贫困人口全部脱贫，就是促进全体人民共同富裕的一项重大举措。我市致力脱贫攻坚战，截至2019年年底累计脱贫719个贫困村、47.4万贫困人口，6个贫困县全部脱贫摘帽；贫困发生率由2013年年底的9.1%下降到2019年年底的0.5%。我们要始终坚持以人民为中心，做到发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，在促进全体人民共同富裕的道路上不断向前迈进。(杨延武 作者为洛阳市社科联党组书记、主席)
[ 责任编辑：崔利利]
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