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姑娘结婚用的6万元被盗 民警两天抓到小偷追回赃款
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-11-13 08:26

　　近日，偃师市首阳山镇的王女士给安乐派出所白马寺综合队送去一面锦旗和一封感谢信。今年10月，王女士的女儿结婚用的6万元现金在家中被盗，报警后，民警很快抓到小偷并追回赃款，这才没有耽误她家的喜事。

　　10日，记者来到安乐派出所白马寺综合队采访，在介绍王女士家被盗案之前，民警魏延杰先讲了另一起盗窃案。

　　今年10月9日下午，洛龙区白马寺镇某村一农户家被盗，魏延杰和同事到现场勘查后判断，这是一起翻墙入室盗窃案。由于村中遍布监控摄像头，民警很快锁定了嫌犯的体貌特征和作案时的行动轨迹，并在被盗农户家中发现嫌犯留下的一串脚印。10日上午，经技术手段比对，民警锁定25岁的男子邢某有重大作案嫌疑，此人有盗窃犯罪前科，曾被判刑入狱。

　　10日中午，就在民警准备进一步侦查时，偃师市首阳山镇也发生了一起翻墙入室盗窃案。“被盗的正是给我们送锦旗的王女士家。”魏延杰说，王女士家被盗6万元现金，这笔钱是她女儿结婚用的，其中3万元是男方送来的彩礼，另外3万元是王女士找亲戚朋友借的。

　　“嫌犯非常狡猾，翻墙入室后，在现场留下的痕迹很少，民警只在王女士家提取到半个脚印。”魏延杰说，他们在公安内部系统看到偃师警方上传的这半个脚印后，把它和白马寺镇那起盗窃案现场脚印放在一起比对，发现是同一个人的。

　　民警在调查中得知，王女士的女儿10月25日结婚，如果被盗的6万元现金不能在这个时间之前追回，她的婚期可能被推迟。安乐派出所与市公安局刑侦支队合成作战，加快案件侦办速度，在12日中午将邢某抓获，并在其租住房里起获3万元现金、银手镯等赃物。

　　邢某到案后交代，2017年他出狱后经常在市区周边农村流窜作案，看到谁家没人就翻墙入室盗窃财物。他从王女士家得手后，马上拿出6万元中的3万元用来还债、买手机、买衣服。

　　考虑到王女士家急用钱给女儿办婚礼，在民警的努力下，邢某的父亲主动拿出3万元替儿子退还给王女士，这才没有耽误王女士的女儿的婚礼。“如此神速破案，令我佩服不已，特送锦旗一面以表感谢！”王女士在感谢信中写道。（记者 牛鹏远 通讯员 方楚）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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