李国强：切实增强学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神的紧迫责任和坚定自觉

党的十九届五中全会是在我国将进入新发展阶段、实现中华民族伟大复兴正处在关键时期召开的一次具有全局性、历史性意义的重要会议，重点研究了“十四五”规划和二〇三五年远景目标，擘画了我国未来发展蓝图，为全国上下明确了前进方向和奋斗目标。

党的十九届五中全会是在我国将进入新发展阶段、实现中华民族伟大复兴正处在关键时期召开的一次具有全局性、历史性意义的重要会议，重点研究了“十四五”规划和二〇三五年远景目标，擘画了我国未来发展蓝图，为全国上下明确了前进方向和奋斗目标。

马克思指出：“理论一经掌握群众，也会变成物质力量。”毛泽东同志说过：“代表先进阶级的正确思想，一旦被群众掌握，就会变成改造社会、改造世界的物质力量。”历史证明，没有科学理论的武装，就不可能取得革命的最后胜利。同样，没有科学的理论武装，也不可能取得中国特色社会主义建设的最后胜利。习近平总书记强调：“马克思主义并没有结束真理，而是开辟了通向真理的道路。”

思想田野的每一寸躬耕，总能在时间中寻得收获；发展实践中的每一处收获，总能在学习中找到源头。习近平总书记在党的十九届五中全会上的重要讲话，总揽全局、思想深邃，对把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局做出系统阐述，全面部署未来发展总战略、总布局、总任务，是马克思主义中国化的最新光辉文献，为我们指明了前进方向、提供了根本遵循。我们要切实增强学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神的紧迫责任和坚定自觉。

“十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，我国将进入新发展阶段。

习近平总书记强调：“新发展阶段，就是全面建设社会主义现代化国家向第二个百年奋斗目标进军的阶段。这在我国发展进程中具有里程碑意义。”进入新发展阶段，大挑战、新挑战中也孕育着大机遇、新机遇。展望“十四五”乃至更长时期，我们不仅要善于顺势而为、把优势转化为动力，更要勇于逆势而上、善于转危为机，准确识变、科学应变、主动求变，善于在危机中育先机、于变局中开新局。

坚持“五大”发展理念，是关系我国发展全局的一场深刻变革。发展理念是发展行动的先导。新发展理念是对发展规律的科学总结，具有很强的现实针对性和战略引领性；进入新发展阶段，要从根本上解决发展不平衡不充分问题，就必须坚持把新发展理念贯彻到发展的各领域和全过程，努力推动高质量发展。过去五年，在新发展理念的引领下，我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段。

党的十九届五中全会提出，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。加快形成新发展格局，是以习近平同志为核心的党中央根据我国发展阶段、环境、条件变化，审时度势作出的重大决策，是党对经济发展客观规律的正确把握和实践运用，是主动作为、不是被动应对，是长期战略、不是权宜之计。构建新发展格局，符合经济客观规律。大国经济一个共同特征是市场规模大、国内可循环。近年来我国经济增长动力已逐步从过去依赖较大规模的出口转向以国内有效投资和消费为主，内需已经成为经济增长的稳定器。

深入学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神，是当前和今后一个时期的重大政治任务。抓好学习研讨、宣传宣讲、理论研究，领导干部带头学、带头讲、带头做，确保全会精神家喻户晓、深入人心。

新发展理念就是指挥棒。“9+2”工作布局是新发展理念在洛阳落地生根的实践路径，“五大”发展理念在洛阳落地生根、开花结果，关键靠“九大”发展体系来支撑。2016年以来，洛阳正是以新发展理念为引领、以新发展体系为支撑，坚持“围绕理念落地构建体系、围绕体系推进谋划专项、围绕专项实施抓好项目”，确保“9+2”工作布局越抓越精准、越抓越具体、越抓效果越好。下一步，洛阳应继续发扬“进取、拼抢、攻坚”三种精神，把握新发展阶段，在延链补链强链上下功夫，主动融入国内国际双循环构建新发展格局，把洛阳都市圈建设任务落细落实，切实抓好洛阳都市圈发展规划的细化实化，推动洛济深度融合和洛平、洛三联动发展，积极融入郑洛西高质量发展合作带建设，不断开创洛阳发展新局面，奋力谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章。(李国强 作者为中共洛阳市委宣传部副部长)