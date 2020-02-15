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多部门联合执法 帮农民工讨回5万多元工资
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-11-13 08:30

　　“感谢派驻纪检监察组和宜阳县劳动保障监察大队，帮我解决了难题。”日前，家住焦作孟州的农民工谢建伟将一面锦旗送到宜阳县劳动保障监察大队，感谢该大队帮他讨回5万多元工资。

　　今年3月，经朋友介绍，谢建伟到宜阳某建筑工地从事水电安装工作，干了半年多的活儿之后，工程接近完工，但他一直没有拿到工资。谢建伟多次讨要，工地负责人均以资金紧张为由不予支付。

　　10月底，因家中有事，谢建伟急需用钱，他向工地负责人讨要工资未果后，找到了宜阳县纪委监委驻宜阳县人社局纪检监察组。听谢建伟讲完情况后，丁海丛组长立即与宜阳县劳动保障监察大队联系，将问题线索转交给对方。

　　宜阳县劳动保障监察大队经过实地调查走访，谢建伟反映的情况属实，但该工地负责人仍以无钱为由，多次敷衍。

　　最终，宜阳县劳动保障监察大队和公安机关、法院等采取现场联合执法的方式，责令该工地负责人同意核算工程量，清算工资。4日，谢建伟拿到了自己半年多的工资55774元。

　　“纪委监委的监督提高了我们的工作效率，也有利于整合公安、法院等执法力量，推动执法活动顺利开展。”宜阳县劳动监察大队大队长高新芳说，他们会继续紧盯群众反映强烈的问题，把工作做得更好。（记者 余子愚 通讯员 谷矿强）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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