水泉石窟：造像独具特色 保护成效显著

水泉石窟，因位于伊滨区寇店镇水泉村而得名，位于大谷关之北、万安山支脉的一处峭壁间。作为北魏时期民间开凿的佛教石窟寺，水泉石窟在造像艺术上独具特色，是我市除龙门石窟外的一座具有代表性的石窟寺遗存，2013年入选第七批全国重点文物保护单位。

编者按

石窟寺是我国重要的历史文化遗产，它们集建筑、雕塑、壁画、书法等于一体，体现了中华文明在数千年历史发展中，以开阔的胸襟吸收外来文化，又不断创新创造的卓越文化成果。洛阳拥有丰富的石窟寺资源，其中最为著名的是龙门石窟，还有一些中小型石窟如众星捧月般分布在四周，都具有较高的历史和艺术价值。本报今起开设《探访洛阳石窟寺》栏目，挖掘弘扬我市石窟寺文化艺术魅力，展现石窟寺保护的洛阳担当。

水泉石窟，因位于伊滨区寇店镇水泉村而得名，位于大谷关之北、万安山支脉的一处峭壁间。作为北魏时期民间开凿的佛教石窟寺，水泉石窟在造像艺术上独具特色，是我市除龙门石窟外的一座具有代表性的石窟寺遗存，2013年入选第七批全国重点文物保护单位。

近日，记者探访水泉石窟看到，这座已建成千年有余的石窟寺正重新焕发生机。>>>点击链接，跟随记者镜头探访水泉石窟

窟门外的摩崖碑刻，记载着许多重要信息

昨日，沿着一条条平整宽阔的新修道路，记者驱车来到水泉石窟。

首先映入眼帘的是一个环境清幽的游客广场，有牌坊、凉亭、公厕、停车场等设施。站在广场上向东望去，只见一道石阶直通山上，山崖峭壁间有一座古色古香的门楼，那就是水泉石窟的窟门。

在窟门外南侧崖壁上方，有一通摩崖碑刻。该碑风化严重，字迹残损颇多，碑文仅用肉眼难以读出。

在水泉石窟守护42年的文保员师广耀告诉记者，碑文记载：“比丘昙覆……归山自静。于京南大谷之左面私力崇营……皇帝陛下、皇太后敬造石……”也就是说，水泉石窟是一名叫作昙覆的僧人以个人之力主持开凿的。碑文还提到“昙覆，姓赵，字得覆。荆州南阳人”。

关于水泉石窟的开凿年代，许多专家都试图从这通摩崖碑刻中寻找答案，但因碑文字迹残损，目前尚无定论。有人认为该窟开凿于北魏孝文帝迁都洛阳之后的太和年间，完工于北魏宣武帝时期；也有人推断该窟开凿于北魏孝明帝至孝武帝期间。记者了解到，目前后一种观点较为主流。

“实际上，这通摩崖碑刻最大价值在于，它较为详细地记载了分布在当时洛阳地区各类造像的情况，从侧面反映出北魏洛阳地区佛教造像种类繁多，佛教发展空前繁盛的史实。”师广耀说。

窟内造像独具特色，不少细节值得注意

走进水泉石窟内部，环顾四周造像，最显眼的要数正壁的两尊南北并列的立佛。北侧立佛高约5米，身穿袈裟，立于仰莲座上，手部已损毁。南侧立佛略高一些，但腹部以上已经残损，只能看到下半身的部分袈裟。

“‘两佛并立’的本尊是水泉石窟最大的特点。”师广耀说，这样的本尊安排模式，在我国境内只发现过两例，一例是原安放在山东临淄龙泉寺、现存青岛博物馆的两尊“丈八佛”，另一例就在水泉石窟。这可能是根据石窟内部结构因地制宜开凿的结果。

石窟中有不少风格、造型、技法十分相近的造像龛分布在不同的区域，似乎为同一工匠所造。专家推测，可能是因为当时这里地处洛阳偏远地区，一名匠师须为多家施主造像。

水泉石窟内还有不少值得注意的细节。比如，窟内有一处宋人题记，刻有“大宋皇祐五年庚子岁五月廿一日经过，刻字人张道清”字样。

“这句题记虽与佛龛无关，却有明显的错误。”师广耀说，北宋皇祐五年(公元1053年)应为癸巳岁，嘉祐五年才是庚子岁，“刻字人当时应该是搞错了”。

据统计，窟内共有大小佛龛400余座，造像1000多座。水泉石窟造像艺术水平较高，又不乏独特新颖之处，是一座不可忽略的北魏晚期石窟寺遗存。

保护工作持续加强，如今游客络绎不绝

“现在水泉石窟的知名度很高，游客越来越多。”师广耀说，如今的水泉石窟已经是一个较为热门的景点，参观团队几乎每天都有，其中不乏国外游客。

多年前，水泉石窟一度存在窟内积水、窟顶塌落等问题和隐患。1978年，师广耀陪着专家到水泉石窟做调查，在得知该窟具有很高的艺术和历史价值后，愈加觉得惋惜，于是立即成立了临时保护小组。

为了改善这种情况，师广耀多次向有关部门寻求帮助，发动村民对水泉石窟进行清理、整修，还在石窟周围添置了护栏，在附近种植了不少树木。

师广耀说，这些年，得益于有关部门对石窟寺保护工作的日益重视，水泉石窟又加固了窟檐，修建了石碑和台阶，加装了铁门、护栏、监控设备，对顶部进行了加固修复，周围1公里的范围还被列为文物保护区域。

“按照计划，水泉石窟周边还要进行整体规划，将有更多专业人员参与石窟的保护和日常管理。到那个时候，我就可以光荣退休了。”师广耀说。（记者 刘嘉仪）