72岁老人上山摘猕猴桃受伤昏迷 消防队员和民警联手救援

日前，栾川县消防救援大队鸾州大道消防站接到求助，在该县庙子镇庄子村附近的一座山上，有一位老人受伤被困。消防队员于荣斌与队友赶到山脚下时，发现山高林密，没有上山的路，车辆无法驶达，他们便带上救援装备徒步爬山。

众人抬着老人下山

日前，栾川县消防救援大队鸾州大道消防站接到求助，在该县庙子镇庄子村附近的一座山上，有一位老人受伤被困。消防队员于荣斌与队友赶到山脚下时，发现山高林密，没有上山的路，车辆无法驶达，他们便带上救援装备徒步爬山。

“我们爬到半山腰时，遇到了老人的家属及民警。”于荣斌说，民警等人已用担架将老人运送了一段距离，老人已陷入昏迷，此时离山下的垂直距离还有约200米。担心老人受到二次伤害，他们将老人转移到软担架上并固定，然后沿着陡峭的山坡慢慢往下走。40多分钟后，他们成功将老人送下山，移交给急救人员，送到医院抢救。

于荣斌得知，老人今年72岁，系附近村民，当日下午，老人上山采摘野生猕猴桃。到了天黑不见他回来，其家属赶紧报警求助。民警与其家属上山寻找，才发现老人摔伤后陷入昏迷。因天黑视线不好，加上坡陡路滑，众人无法将老人抬下山，就向消防救援部门求助。目前，老人已经苏醒，正在医院接受治疗。（记者 魏巍 通讯员 李靖媛 李阳 文/图）